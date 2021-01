Ožije Bratislava opäť svetovým hokejom? Primátor Vallo už rokuje!

Majstrovstvá sveta v hokeji chce aj vedenie Bratislavy! Kým fanúšikovia už snívajú svoj sen o zápasoch našej reprezentácie na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, tím primátora Matúša Valla už koná.

Možnosť presunutia svetového šampionátu z pôvodne určeného bieloruského Minsku do hlavného mesta Slovenska je čoraz hmatateľnejšie, hoci rozhodnuté ešte nie je. Vedenie mesta však potvrdzuje, ž o usporiadanie MS v hokeji má záujem!

„Mesto Bratislava, Slovenský zväz ľadového hokeja a Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy majú záujem poskytnúť IIHF pomoc a podporu, obzvlášť počas pandémie COVID-19,“ priznáva hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová.

Majstrovstvá sa mali pôvodne hrať v Bielorusku a Lotyšsku od 21. mája do 6. júna 2021, no Minsku ich Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) odobrala z dôvodu obavy o bezpečnosť účastníkov vzhľadom na súčasnú politickú a epidemiologickú situáciu v krajine. Lotyšská Riga aj po tomto kroku ostáva hlavným dejiskom, no v týchto dňoch sa rozhoduje ktorá krajina bude tou druhou.

V hre je okrem Slovenska (Bratislava) ešte Dánsko. Rozhodnúť sa má do polovice budúceho týždňa. Vedenie hlavného mesta má do situácie čo povedať nielen z dôvodu prípadného umiestnenia MS na jeho území, ale aj z dôvodu, že je vlastníkom Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Situácia je však komplikovaná, svoju rolu zohráva aj súčasná pandemická situácia či dnešný lockdown. Rajčanová napriek ešte nevyjasnenej situácii pridáva odhodlanie:

„Veríme, že po tom, ako sme spolu so SZĽH úspešne zorganizovali MS naposledy v roku 2019, podarilo by sa nám to za dodržania všetkých opatrení v súvislosti s pandémiou aj v roku 2021, a to i bez divákov.“ V tejto chvíli sa vyhla otázkam o zriadení fan zóny, či čo bude mať mesto z takéhoto šampionátu bez divákov. Dodala však presvedčenie, že „prvoradým cieľom bude ochrana zdravia aj v čase už mesiace prebiehajúcej pandémie“.

Výhodou je hotel vedľa haly

Ladislav Križan, šéf STaRZ-u: "Mesto by vedelo poskytnúť infraštruktúru, na ktorú sme vynaložili 56 miliónov eur, aby slúžila hokeju a našej reprezentácii. Samotní predstavitelia IIHF aj iných krajín po skúsenostiach s predošlými MS veľmi oceňujú infraštruktúru v Bratislave. Na jednom mieste je hala, dve tréningové plochy aj hotel. Je možné, aby sa prípadná bublina vytvorila bez nutnosti cestovať na tréningy."