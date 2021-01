V iných mestách bažia po stromoch, v Prievidzi spisujú petíciu proti výsadbe: Na pracovníkov hádzali kamene!

Kuriózna situácia na hornej Nitre. Mestskí radní sú bezradní. Pokus o skrášlenie mesta a zelenšie ulice sa stretol s nevôľou niektorých Prievidžanov. Tí proti výsadbe stovky stromčekov spisujú dokonca petície. Stromy v meste nechcú.

Banícka metropola hornej Nitry sa rozhodla spestriť ulice výsadbou stromov. Stalo sa však, čo vôbec nečakali. Zámer mestských radných sa stretol s nepochopením a výsadba stromov sa stala terčom nevôle niektorých obyvateľov mesta. Tí sa proti výsadbe búria a chystajú dokonca petíciu.

„Prievidza a celý región je zasiahnutý ťažkým priemyslom, v minulosti sme zožali kritiku, že sa rúbu stromy. Na jar sme vysádzali cez 70 stromov a teraz na jeseň sme chceli pokračovať výsadbou ďalších viac ako sto stromov vo vytypovaných lokalitách, prevažne javory a lipy,“ prezradil hovorca mesta Michal Ďureje a zároveň dodal, že to čo nasledovalo potom, ich riadne šokovalo.

„S týmto sme sa ešte nestretli. Po ľuďoch, ktorí kosia hádžu kamene, zaznamenali sme aj strieľanie zo vzduchovky alebo igelitky naplnené vodou hádzali po koscoch, z druhého poschodia. Každý nadáva, že máme málo zelene, ale na druhej strane zmasakrovali výsadbu stromov,“ vysvetľuje Ďureje a zároveň jedným dychom dodáva, že to nebolo o jednej lokalite a o hlase jedného obyvateľa. „Taký nesúhlas s výsadbou stromov ako sme zaznamenali, sme nemali nikdy. Dokonca obyvatelia ulíc spisujú petíciu, ktorá nám nebola ešte dodaná. Ohradili sa, že oni si to neprajú, že sú alergickí, alebo keď tak iba ovocné. Čerešne by ešte chceli, alebo višne. Dospelo to do takého štádia, že výsadba nemohla byť zrealizovaná, ľudia výsadbu nedovolili, stromy vytrhali a odhodili preč. Veľmi nás to zamrzelo, naše pohodlie uprednostňujeme pred ekológiou,“ skonštatoval hovorca mesta s tým, že riešia dokonca aj podnet na výrub stromu, lebo tieni satelitu.

„Neuberá signálu, orez nestačí, majiteľ domu žiada výrub,“ uzavrel zhrozený hovorca. Obyvatelia dotknutých ulíc prezradili, že stromy nechcú. „Nechceme aby nám tu nič vysádzali, kvôli stromom nebude nič vidieť, budú len tieniť. Stromy tu boli a sme radi, že ich vypílili, nové nechceme,“ prezradila dôchodkyňa Alena. Štyridsiatnik Marcel z ulice na ktorej mala prebiehať výsadba hromžil. „Nechcem tu stromy, moje deti majú alergie, s dcérou beháme potom len po doktoroch. Ak chcú, nech posadia nejaké ovocné, s tých bude aspoň nejaký úžitok, ale nie také aké tu chceli,“ povedal rozhorčene Marcel.