Unikla výpoveď Judity odsúdenej za vraždu Tomáša († 16): Krvavé detaily! Takto chlapec prišiel o život

Tínedžerka Judita K. (17) si koncom novembra minulého roku vypočula verdikt, ktorý jej za vraždu kamaráta Tomáša († 16) naparil Okresný súd v Žiline. Trest bol nekompromisný. Judita by si mala odsedieť 12 rokov a 4 mesiace, jej obhajca sa však na mieste odvolal, a tak je verdikt neprávoplatný.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Dva mesiace po hlavnom pojednávaní, ktoré sledovalo celé Slovensko, unikla výpoveď samotnej Judity. Okrem vyhlásenia, že sa cíti byť nevinná, podrobne opísala, čo sa v osudný deň stalo. Výpoveď neprávoplatne odsúdenej tínedžerky zverejnil portál Topky.

"Mali sme bežný školský deň. Siedma vyučovacia hodina nám odpadla a niekedy v priebehu dňa sme sa s Tomášom dohodli, že pôjdeme ku mne domov, lebo na druhý deň sme mali ísť na výlet do Londýna. Chceli sme skontrolovať letenky a batožinu a dohodnúť nejaké detaily," začala svoju výpoveď obžalovaná Judita. Po šiestej hodine, ktorá im končila 13:30, sa teda vybrali pešo k Judite domov. Išla s nimi aj jedna kamarátka a asi 10-15 metrov pred nimi kráčali dve spolužiačky, ktoré sa neskôr odpojili a išli smerom do mesta. Zakrátko sa od nich odpojila aj kamarátka. "S Tomášom sme prišli domov okolo 14-tej. Na internete sme si pozerali stránku leteckej spoločnosti, cez ktorú sme mali letieť, a potom sme sa v mojej izbe rozprávali o turistike a dovolenkách. Okolo 15-tej sme sa premiestnili do kuchyne, kde sme posedávali, rozprávali sa a púšťali sme si hudbu," vypovedala obžalovaná.

Judita si po chvíli začala nožom s čiernou rúčkou krájať jablká. Pomedzi to si zalievala čaj. "Pokrájané jablká som dala do misky a dosku, na ktorej som krájala jablká, som umyla a dala do odkvapkávača. Nožík zostal v dreze. Neskôr sme vyšli na balkón a skúšali sme zaradiť tam vysadené kvety do rôznych čeľadí, ale zistili sme, že jediný kvet, ktorý vieme zaradiť, bol muškát," opisovala Judita posledné chvíle s jej najlepším kamarátom.

Tomáš mal mať v ten deň o 16-tej ešte volejbalový tréning. Polhodinu predtým sa začal chystať na odchod z bytu, v ktorom bývala Judita. "Prešli sme cez obývačku a kuchyňu do chodby. Tomáš sa obul a obliekol. Keď bol na odchode, zistil, že si niekde v byte nechal telefón. Obutý a oblečený si išiel preň, ja som zostala v chodbe a čakala pri dverách, kedy sa vráti s tým telefónom," spomínala Judita.