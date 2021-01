Natália Germáni sa môže na partnera Valihoru spoľahnúť: Čo spravil u doktora, ohúrilo sestričky

Herečka Natália Germáni (28) je už takmer rok mamou dcérky Zuny, ktorú má s hudobníkom Martinom Valihorom (44).

Aká je vaša dcérka Zuna?

Je to úplne perfektné dieťa, je bezproblémová parťáčka, stále sa smeje. Lepšie dieťa sme si nemohli ani vysnívať. Je to fakt Boží dar, všade ju môžem zobrať. Preto som mala možnosť pracovať počas materskej, lebo ona mi to dovolila. Bola rada s tatom aj so starými rodičmi a bolo to super.

Dokáže sa Martin postarať?

Jasné. On je v tomto absolútne bezproblémový. Tým, že už má 13-ročnú dcérku Viki, má všetky záležitosti za sebou. Aj keď sme prišli k doktorovi, tak ju tam prebalil a všetky sestričky iba pozerali, že wow, vy to všetko viete? A on, že jasné. Hej, Martin všetko zvláda.

V čom vám Martin najviac pomáha?

Vo všetkom. Asi najviac v pohľade na život, v nestresovaní sa, lebo ja som zvykla byť veľmi vystresovaná z kadečoho, ľahko som vhupla do stresu. Teraz, keď mám akýkoľvek problém, tak to rozoberáme. Je veľmi ochotný a akčný, hneď sa všetkého chytí. No a, samozrejme, s dcérou. Tak, veď je to naša dcéra.