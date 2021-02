Politický mediátor je často na tenkom ľade: Na sedenie s Gašparovičom a Radičovou nezabudne

Konflikt v koalícii pretrváva a nezdá sa, že by v tejto chvíli občania krajiny videli svetlo na konci tunela. Zdá sa, že tu pomôže už len profesionálny mediátor.

František Kutlík sa zaoberá aj mediáciou v politike a má v tomto smere dlhoročné skúsenosti. Ako vníma celú situáciu na našej politickej scéne?

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Politické prekáračky predsedu vlády Matoviča a vicepremiéra Sulíka už nevydržala poslankyňa Jana Žitňanská a verejne sa vyjadrila, že situáciu by mohol upokojiť profesionálny mediátor. Vidíte to aj vy ako cestu?

Spor medzi premiérom a vicepremiérom už začína ísť totálne „cez čiaru“. Najmä v tejto zložitej dobe je doslova trestuhodné, že si to ani jeden z aktérov neuvedomuje. Tento národ má skutočne iné starosti, ako byť denne svedkom útokov a obviňovaní toho najťažšieho kalibru. Iste, každý vie, že medzi vládnucimi zoskupeniami a opozíciou to iskrí, o tom je koniec-koncov politika. Ale aby sa to dialo medzi stranami, ktoré sú pri kormidle? Absurdné! A k tomu čerešnička na torte v podobe odporúčania podpredsedu parlamentu strany Za ľudí, aby si obaja niekde „dali po hube“. To mi pripomenulo kedysi slovník iného podpredsedu NR SR, tragikomickej postavy našej politiky Jána Ľuptáka...

Myslíte si, že v prípade sporov premiéra a vicepremiéra je mediácia vôbec možná?

Áno, je možná mediácia, len pevne verím, že ego oboch pánov nie je také silné, aby odmietlo mediáciu, ktorá môže byť vedená odborníkom z rôznych spoločenských oblastí – nemusí to byť len právnik, ale aj psychológ, psychiater, sociológ, politológ, bývalý politik... To všetko sú totiž profesie odborníkov, ktorí sú zároveň certifikovanými mediátormi pracujúcimi v rámci nášho inštitútu. A naozaj ide často len o to ego. Už sa mi totiž stalo, že istý veľmi vysoký ústavný činiteľ kedysi reagoval na moju ponuku slovami, či on je taký slaboch, že si nevie vyriešiť s niekým svoj problém a čo by na to povedala verejnosť?

Takže niekedy majú strany problém s diskrétnosťou mediácie?

Mlčanlivosť a dôvernosť garantuje profesionálny mediátor na prvom mieste. Zo zákona je totiž mediátor viazaný tým, že za žiadnych okolností nesmie hovoriť o obsahu mediácie a dokonca môže na základe požiadavky strán garantovať aj diskrétnosť o skutočnosti, či k mediácii vôbec došlo.

Videli by ste aj iné riešenie, ako je profesionálna mediácia?

Pokiaľ by nebola ochota využiť ponuky profesionálnej mediácie, osobne by som veľmi držal palce v angažovaní sa pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Nielen z titulu svojej funkcie, ale predovšetkým odborne, osobnostne a ľudsky má všetky predpoklady na pomoc dotknutým stranám.