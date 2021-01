Nemocnica v Topoľčanoch spúšťa očkovanie pre určené skupiny ľudí: Kto sa môže prihlásiť?

Nemocnica Svet zdravia Topoľčany spúšťa vakcináciu proti ochoreniu COVID-19 pre určené skupiny ľudí.

Na termín očkovania sa môžu prihlásiť online prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk. Prvé voľné termíny sú konkrétne definovaným skupinám v zmysle národnej očkovacej stratégie aktuálne k dispozícii od 26. januára. Informovala o tom Jana Fedáková zo spoločnosti ProCare a siete Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Topoľčanoch spravuje.

Očkovanie v topoľčianskej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre v priestoroch algeziologickej ambulancie. Pripravená je v počiatočnej fáze celková týždenná kapacita približne 450 ľudí. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od 7.00 do 15.00 h, obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 12.30 h.

Prihlasovanie na očkovanie je aktuálne otvorené pre zdravotníckych pracovníkov, študentov zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom, a zamestnancov obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici. Prihlasovať sa môžu aj zamestnanci zariadenia sociálnych služieb, terénni sociálni pracovníci, zamestnanci nemocnice, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom, zamestnanci záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom, či zamestnanci mobilného odberného miesta, ktorí prichádzajú do kontaktu s testovanou osobou.

Prihlasovanie je umožnené aj osobám nad 85 rokov a osobám, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb. Pred očkovaním musí registrovaný žiadateľ preukázať fakt, že do tejto skupiny patrí. Po nahlásení sa na termín nemocnica následne na základe dopytu objednáva daný počet vakcín.

V topoľčianskej nemocnici bolo dosiaľ zaočkovaných približne 215 zamestnancov. Spolu so zdravotníkmi z regiónu nemocnica zaočkovala vyše 560 ľudí. Aktuálne očkuje policajtov a zamestnancov Domovov sociálnych služieb a pokračuje v očkovaní zdravotníkov z regiónu.