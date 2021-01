Francúzsko bude vyžadovať negatívny test aj od cestujúcich z EÚ: Výnimka len v nevyhnutných dôvodoch

Cestujúci prichádzajúci do Francúzska z krajín EÚ sa budú musieť od nedele pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom testu na nový koronavírus, ktorý nebude starší ako 72 hodín.

Oznámil to vo štvrtok večer po videosummite lídrov krajín EÚ úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Povinnosť negatívneho PCR testu bude platiť od polnoci zo soboty na nedeľu. Výnimky budú mať ľudia cestujúci z "nevyhnutných" dôvodov, ako napríklad cezhraniční pracovníci či preprava tovarov, píše agentúra DPA. To, či budú udelené i ďalšie výnimky, zatiaľ jasné nebolo.

Francúzsko už posilnilo kontroly na hraniciach z dôvodu šírenia nových variantov vírusu. Negatívny test museli už skôr predkladať cestujúci z krajín mimo EÚ. Cestujúci musia navyše podstúpiť sedemdňovú izoláciu.

Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran vo štvrtok obyvateľom krajiny odporučil, aby namiesto látkových rúšok nosili chirurgické, ktoré poskytujú lepšiu ochranu pred nákazou. Véran pre televíznu stanicu TF1 uviedol, že obmedzenia týkajúce sa lyžiarskych stredísk sa s najväčšou pravdepodobnosťou od februára nezmiernia. "Môžeme byť nútení prijať tvrdšie opatrenia ako tie, s ktorými sa Francúzi vyrovnávali na jeseň... Ak si to situácia bude vyžadovať, mohlo by to viesť i k lockdownu," citovala ho agentúra Reuters.

Francúzsko, kde sú školy i obchody naďalej otvorené, eviduje vyše 71.000 úmrtí na ochorenie COVID-19. V posledných dňoch tam zdravotnícke úrady zaznamenali zvýšenú mieru šírenia nákazy.