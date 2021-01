Babička bojovala o život v kóme dva mesiace: Zistíte príčinu, budete utekať k zubárovi

Jej tvár sa dvojnásobne zväčšila a pokožka na krku a hrudníku jej začala černieť. 53-ročnú ženu okamžite previezli do nemocnice, čo je posledné, čo si pamätá. Začal sa boj o holý život.

Ako uvádza portál Metro, sedemnásobná babička Kath Hunter z mesta Swansea vo Walese mala problémy so zubom, ktorý jej začal hnisať. Zo zubného abscesu sa jej vyvinula mäsožravá baktéria, ktorá spôsobila sepsu a v hrudníku sa jej nahromadilo 1,5 litra hnisu. Keď sa jej dvojnásobne zväčšila tvár a pokožka jej začala černieť, vedela, že sa niečo deje.

Kath trpela ťažkou sepsou a nekrotizujúcou fasciitídou, čo je zriedkavá závažná bakteriálna infekcia, ktorá poškodzuje tkanivo pod kožou. Infekcia sa jej rozšírila do priestoru medzi pľúcami a srdcom a v hrudníku sa jej nahromadilo množstvo hnisu.

Babička upadla do kómy a lekári sa obávali, že by operáciu neprežila. Avšak keďže nemali inú možnosť, otvorili jej hrudník a tým zabránili ďalšiemu šíreniu infekcie. Operácia bola, našťastie, úspešná a Kath strávila v kóme 7 týždňov.

Kath sa prebudila z kómy a nespomínala si na to, čo sa stalo. Jej tvár, krk a hrudník boli zjazvené a bolestivé a nemohla chodiť ani rozprávať. V nemocnici strávila štyri mesiace a musela sa opäť naučiť chodiť a rozprávať.

Kath mala problém so zubom desať rokov, avšak bolesť nebola silná, a tak do neho zubár nezasahoval. Na svoj zub dokonca aj zabudla, až kým sa nezobudila s opuchnutým hrdlom a bolesťami, na ktoré jej lekár nasadil antibiotiká. Kath v tom čase žila v dome so svojimi rodičmi, a tak jej lekár odporučil, aby sa od nich dočasne odsťahovala pre prípad, že by bola pozitívne testovaná na COVID-19.

A práve jej rodičia boli pri nej, keď sa jej stav zhoršil. Jej mama Rosemary Edwards (85) zavolala záchranku. „Vyzerala hrozne, ale nečakala som, že do konca dňa skončí v kóme. Jeden z doktorov mi povedal, že mal pocit, že by jej jedna vec mohla pomôcť, avšak jeho kolegovia chceli nechať Kath pokojne odísť. Povedala som im, aby robili všetko, čo môžu, pretože má pred sebou ešte dlhý život. Bol to hrozné, naozaj hrozné,“ spomína na ťažké chvíle mama Rosemary.

Ďalšia rana prišla 15. júla, keď jej otec Keith Edwards († 83) zomrel v nemocnici na ochorenie srdca a obličiek. Jeho pohreb sa konal len deň predtým, ako Kath prepustili z nemocnice. Kath stále trpí bolesťami, ale zotavuje sa a vo všetkom jej pomáha jej milovaná mama.