Bratislava Capitals prišla o zvučné meno, keď z ich radov odišiel pre zámorské povinnosti nádejný talent.

Ten mal pôvodne smerovať do juniorky, no pre dobré výkony sa dostal priamo do Syracuse Crunch v AHL, odkiaľ je to už iba krôčik do NHL.



Bratislaca Capitals reagovala na Maximov odchod angažovaním Michala Mrázika, ktorý má skúsenosti so švédskym hokejom.