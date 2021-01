Exminister Ján Počiatek s manželkou: Súd o majetok stopla korona!

Aktuálna pandemická situácia zamiešala karty aj na súdoch.

Svoje o tom vedia aj exminister Ján Počiatek (50) a jeho manželka Ivana, ktorí sa mali tento týždeň zúčastniť na pojednávaní z dôvodu zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Súd sa však pre aktuálnu pandemickú situáciu presunul na neurčito. Dokedy to budú naťahovať?Počiatek si od roku 2016 užíva politický dôchodok. Len nedávno sa o ňom ako o údajnom „Michellovi“, ako sa mal podľa Igora Matoviča dávať oslovovať vo Francúzsku, začalo opäť hovoriť pre jeho luxusnú vilu v Cannes.

Túto nehnuteľnosť v hodnote 3,2 milióna eur mal v roku 2018 financovať z úveru. Dokonca tvrdil, že ju časom plánuje predať. Nový Čas minulý rok informoval o tom, že s manželkou Ivanou sa plánujú stretnúť na súdnom pojednávaní. Riešiť sa mala žiadosť o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Dôvodom bola podnikateľská činnosť jeho manželky a majetok by tak po novom mal zostať len jej.

„Bolo to manželkine rozhodnutie pred viac ako rokom, pretože chce sama podnikať so svojou vlastnou firmou. Myslel som si, že to bude ‚na počkanie‘ a už na to čaká rok,“ povedal pred časom nedočkavý Počiatek. Pojednávanie sa malo uskutočniť tento týždeň, no všetko prekazila pandémia koronavírusu. Ani teraz totiž k ničomu nedošlo a celá vec sa bude predlžovať.

„Pojednávania sú zrušené,“ stručne avizoval súd s tým, že sa odvoláva na vládou vyhlásený zákaz vychádzania. Nie je tak jasné, kedy bude pojednávanie opätovne možné.