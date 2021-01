Poslanec z OĽaNO lezie kolegom poriadne na nervy! Pandémia vrcholí, koalícia musí riešiť potraty

Je nepoučiteľný, alebo sa chce len zviditeľniť?! Poslanec hnutia OĽaNO Martin Čepček (42) vyvolal veľké vášne.

Dokázal to opätovným predložením návrhu zákona, ktorým chce sprísniť vykonávanie interrupcií a ktorý dopredu so svojimi spolustraníkmi nekonzultoval. Ide pritom o ten istý návrh, ktorý predkladal v septembri a za ktorý už vtedy dostal od svojich kolegov„žltú kartu“, pretože konal na vlastnú päsť. Nový Čas zisťoval, či im pohár trpezlivosti definitívne pretiekol.

Čepček sa netají tým, že patrí ku konzervatívnemu krídlu hnutia OĽaNO. V minulosti to dokázal keď napríklad zahlasoval s poslancami z ĽSNS za sprísnenie interrupcií a porušil tak koaličnú zmluvu. O dva mesiace nato, v septembri minulého roka, opäť vystrčil rožky a na vlastnú päsť predložil zákon, ktorý by ženám zakázal potraty na požiadanie. Vôbec mu neprekážalo, že v koalícii bola dohoda, že sa tá téma nebude otvárať a v prvom rade treba riešiť pandémiu. Za to, že sa dopredu s nikým zo spolustraníkov neporadil, dostal žltú kartu.

Teraz sa scenár zo septembra opakuje. Čepček v parlamente predložil ten istý návrh na oklieštenie interrupcií a spolustraníci sa opäť sťažujú, že ich dopredu neinformoval. „Dnes vidíme veci z novej perspektívy, v nových súvislostiach, v nových prioritách. A to platí aj pre tému umelého ukončenia tehotenstva,“ vysvetlil Čepček s tým, že nie je členom hnutia a chce, aby sa o týchto témach hovorilo.

„Vyslovene si ide svoje. Nerešpektuje žiadne dohody ani pravidlá, ktoré sme si stanovili či už na klube, alebo v koalícií niekoľkokrát. Už je najvyšší čas, aby sa klub a vedenie klubu touto osobou zaoberali,“ povedal poslanec OĽaNO Juraj Krúpa, ktorý ho označil za „mentálneho kripla“. Neskôr dodal, že ho to mrzí. Šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš hovorí, že Čepčekovo správanie určite nenechajú tak. „Budeme sa tým zaoberať na poslaneckom klube,“ informuje. Čepček si renomé v koalícii pošpinil, keď viackrát hlasoval inak ako sa dohodli.