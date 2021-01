Novému americkému prezidentovi vzdali hold desiatky hviezd: Ohňostroj pre Bidena spustila Katy Perry

Divákom, a nielen tým americkým, behali zimomriavky po celom tele! Silnejšiu zostavu mali vari už len charitatívne koncerty v 80. rokoch.

Inauguračný koncert pre nového amerického prezidenta Joea Bidena (78) bol síce poznačený protipandemickými opatreniami, no i tak šlo o veľmi silný zážitok. Zahrali mu okrem iných Bruce Springsteen, John Legend či Foo Fighters. Celý koncert ukončila Katy Perry (36) s epickým predvedením jedného z jej najväčších hitov. Počas jej skladby Fireworks sa nad Washingtonom spustil veľkolepý ohňostroj v národných farbách - červenej, bielej a modrej.

Priebeh koncertu dokonale vystihoval súčasnú situáciu. Keďže je vylúčené konanie veľkých živých podujatí s divákmi, jednotliví umelci sa pripájali z rôznych miest po celej krajine, a celé podujatie malo formu televízneho špeciálu. Celú šou odštartoval zo schodiska pred Lincolnovým pamätníkom Bruce Springsteen (71). „Dobrý večer, Amerika, som hrdý na to, že môžem byť dnes večer vo Washingtone! Rád by som vám ponúkol túto malú modlitbu za našu krajinu,“ povedal Springsteen pred tým, než zahral svoju skladbu Land Of Hope And Dreams (Krajina nádeje a snov).

V rámci koncertu s názvom Oslavujeme Ameriku sa zaskvel aj John Legend, ktorý vystúpil pred Washingtonovým pamätníkom. Okrem nich vystúpili aj Jon Bon Jovi či Justin Timberlake. S Demi Lovato spievali refrén aj desiatky bežných ľudí prepojených cez internet, pričom medzi nimi boli aj zdravotníci. Priamo v Bielom dome v tej chvíli tancoval Biden s manželkou Jill a na rukách držal malého 8-mesačného vnúčika Beaua.

Pred pesničkou od Foo Fighters vystúpil s krátkym príhovorom jej líder Dave Grohl, člen legendárnej Nirvany a jeden z najslávnejších Američanov, ktorí majú slovenské korene. Pesničku Times Like These venoval učiteľom a problémom, ktorým musia čeliť v časoch pandémie. Celé podujatie moderoval herec Tom Hanks a o vzácnych hostí rozhodne nebola núdza! Bidena v rámci programu spoločne pozdravili aj traja bývalí americkí prezidenti.

Vystúpenie Baracka Obamu, Georgea Busha mladšieho a Billa Clintona patrilo rozhodne k jedným z najdojímavejších častí večera. Americké médiá vyzdvihujú najmä to, že ide o prezidentov z opačných pólov amerického názorového spektra. Zatiaľ čo Obama a Clinton patria, podobne ako Biden, k demokratom, Bush je republikán. Zachoval sa tak úplne inak ako exprezident Donald Trump, ktorý Bidenovu inauguráciu okázalo odignoroval.

USA sú opäť zelené

Nový americký prezident Joe Biden hneď v prvý deň v úrade rozhodol o opätovnom pristúpení USA k Parížskej klimatickej dohode. Zvrátil tak rozhodnutie svojho predchodcu Donalda Trumpa. Touto zmluvou sa štáty sveta snažia znížiť produkciu skleníkových plynov a predísť tak klimatickej katastrofe. Zatiaľ čo Trump ekológiou pohŕdal, Biden patrí k „zeleným“ politikom a už mnohokrát signalizoval, že životné prostredie bude jednou z jeho najvyšších priorít. Biden hneď v prvý deň v úrade spravil aj celý rad ďalších zmien, medzi nimi je napríklad návrat USA do Svetovej zdravotníckej organizácie.