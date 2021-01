Tiffany Trump oznámila zásnuby v deň otcovho odchodu z Bieleho domu: Povedala áno miliónovému prsteňu

V diaľke počuť svadobné zvony.

Štvrtá dcéra bývalého prezidenta Donalda Trumpa (74) Tiffany (27) povedala áno svojmu nastávajúcemu Michaelovi Boulosovi (23). Dedič nigérijského miliardového konglomerátu Boulos Enterprises na nej rozhodne nešetril. Diamantový snubný prsteň ho vyšiel na takmer milión eur! Svoj vzťah po takmer troch rokoch randenia spečatia svadbou. Dedič miliardového impéria pred Trumpovou dcérou pokľakol ešte počas víkendu v Ružovej záhrade Bieleho domu. S oznámením zásnub hrdličky počkali až do stredy, teda do dňa, keď otec Tiffany opúšťal prezidentské sídlo.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Podľa 13-karátového diamantového prsteňa je už teraz viac než zrejmé, že svadba rozhodne nebude skromná. S výberom a návrhom kameňa mu počas dovolenky v Dubaji pomohol známy londýnsky šperkár a obchodník s diamantmi Samer Halimeh. Pôvodom pochádza rovnako ako Michael z Libanonu. Vyznačuje sa tým, že pracuje iba pre jedno percento z jedného percenta a Tiffany je jeho dlhoročnou obdivovateľkou.

Halimeh odmieta uviesť jeho cenu, no podľa nezávislých odhadov expertov sa cena za prsteň pohybuje v rozmedzí od 825-tisíc do 990-tisíc eur. K cene treba prirátať aj clo, keďže šperk putoval do USA z Dubaja. Zásnuby dvojica oslávila v Trumpovom hoteli International Hotel Washing­ton D.C. Nezabudli sa vyfotiť aj so šperkárom, u ktorého hľadali prsteň už v júni v roku 2019.