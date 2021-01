Totálne šialenstvo! Sledujte, čo ľudia stvárali v Lidli kvôli tomuto výrobku

Davová psychóza! Na internete sa objavilo video z predajne obchodného reťazca Lidl. Za všetko mohla akciová ponuka na respirátory FFP2.

Obchod ponúkol balenie troch respirátorov v akcii za 1,99 eura. Určite netušili, akú šialenú reakciu to vyvolá medzi ľuďmi. V boji o čo najväčšie množstvo respirátorov sa vykašlali aj na dodržiavanie odstupov. Na videu je vidieť, že sa tlačili jeden na druhého.

Tomáš Callo, ktorý video zdieľal na Facebooku, pridal aj status, z ktorého taktiež postáva rozum. "Pri pokladni: Predavačka: pani, nemôžete si zobrať 30 balení, maximum je 10. Lachvatá: dobre, tak rozdelíme na 3 nákupy," napísal.

Šialené video zdieľali a komentovali stovky ľudí. "Bola som dnes, že kúpim mamke tie respirátory .... O 08.00 po nich ani chýru, lebo si ráno o 07.00 ľudia brali aj po 10 balení. To asi do zásoby k tej múke, čo majú doma, alebo niekto, kto to výhodne predá ďalej. Krajina a ľudia na pohľadanie...." napísala Ľubica.

"Veď tie respirátory tam majú už aspoň mesiac a úplne v pohode doteraz. Tri kusy za 2,99. To akože kvôli euru idem chytiť Covid?" čudovala sa Barbora.

"Včera boli síce po 2.90.. 3 kusy a nebolo tam nikoho, dajú o 1 eur lacnejšie a ľudia sa idú pozabíjať akoby žiadna korona nebola.... Ľudia nebláznite to 1 eur vám nestojí, zato že sa nakazíte," pridala sa Irena.