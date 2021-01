Nová posila Bratislava Capitals Kosticyn: Slovenské ženy? U mňa majú smolu!

Posila zvučného mena! Hokejový klub Bratislava Capitals z Ice Hockey League (IHL) získal do svojich radov bývalú hviezdu NHL - bieloruského útočníka Sergeja Kosticyna (33).

Kreatívny zakončovateľ je už v Bratislave. K mužstvu sa však pripojí až po absolvovaní povinnej karantény. V rozhovore pre Nový Čas prezradil bývalý hráč Montrealu a Nashvillu viaceré zaujímavosti. Napríklad aj to, že slovenské ženy u neho šancu nemajú, je totiž zadaný!

? V Bratislave a vôbec na Slovensku nie ste prvýkrát. Ako sa vám tu páči?

- V Bratislave som bol už veľakrát. Ale vždy to bolo len tak na jeden deň. Odohrať zápas a ísť domov. Nemal som veľa času na preskúmanie mesta. Ale veľmi sa mi tu páči, Slováci sú skvelí ľudia.

? Prečo ste sa rozhodli hrať práve za Capitals?

- S Dušanom Pašekom sme viedli mnoho rozhovorov. Myslím si, že toto je pre mňa najlepšia príležitosť. Chcem ukázať to najlepšie, čo je vo mne, a pomôcť tímu do play-off, v ktorom by sme mohli ísť ďaleko.

? Mali ste ponuky aj z iných slovenských tímov?

- Iste, ale nielen slovenských. Na tom teraz už nezáleží. Som šťastný, že som tu.

? Bieloruský a slovenský jazyk sú trochu podobné. Rozumiete niečo chalanom v šatni?

- Áno, veľa slov je naozaj podobných. Chalani v šatni ma určite niečo zo slovenčiny naučia. Dúfam, že to nebudú len škaredé slová (smiech).

? Čo vravíte na slovenské ženy? Mnohí zahraniční športovci hovoria, že sú najkrajšie na svete...

- Sorry, ale ja mám priateľku (smiech).

? Ste v kontakte so svojím bývalým spoluhráčom z Montrealu Jarom Halákom?

- S Jarom som sa nepočul už veľmi dlho. Bolo by super, ak by sme sa niekedy znova stretli. Je to skvelý človek.

? Hokejové MS nakoniec v Bielorusku nebudú. Čo si o tom myslíte?

- Pre Bielorusko je to určite zlé. Celá krajina sa na MS veľmi tešila. Ale nechcem rozoberať politiku. Je to ich rozhodnutie.