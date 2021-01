Studenkovej recept, ako sa nezblázniť: Toto robí herečka počas korony!

Rozhodne sa nenudí! Herecká diva Zdena Studenková (66) patrí medzi naše klenoty.

Aj ona však ako väčšina umelcov prišla o prácu, pretože divadlá sú zatvorené. Studenková neprestáva veriť, že sa vrátime do starých koľají. A zatiaľ? Aktivít má „habadej“. Studenková je aktívna žena a aj mimo práce má kopec koníčkov. A práve rôznymi aktivitami si vypĺňa čas počas všadeprítomnej pandémie koronavírusu.

„Keď už sa to stalo, nezbláznim sa, nesmiem sa zblázniť, lebo by som sa ešte chcela niekedy do divadla vrátiť. Takže si to kompenzujem tým, že jazdím na stacionárnom bicykli, vymýšľam, varím, čítam knižky a, samozrejme, že som závislá od seriálov istej stanice. Ale pozrela som si aj Najhorší týždeň môjho života... Ale hovorím si, že raz sa to musí skončiť. Všetko sa raz skončí,“ vysvetlila v markizáckom Teleráne herecká diva, ktorá je skutočne povestná kuchárka.

Už v minulosti sa netajila tým, že ju baví variť pre jej lásku dirigenta Braňa Kostku. Ten si jej kuchyňu pochvaľuje, ale pre Nový Čas priznal, že kvôli Zdeninej dobrej kuchyni aj pribral nejaké to kilečko.