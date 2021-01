Žilinka má podporu 20 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry: Traja sa mu otočili chrbtom

Dvadsať prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vyjadrilo podporu generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi v súvislosti s reorganizáciou ÚŠP. Uvádza sa to vo vyhlásení prokurátorov ÚŠP, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.

"Zástupca špeciálneho prokurátora Alexander Bíró a 19 prokurátori ÚŠP vyjadrujú podporu generálnemu prokurátorovi SR v jeho reformných snahách súvisiacich s reorganizáciou ÚŠP týkajúcou sa zmeny štruktúry úradu a v rámci toho aj v zlúčení oddelenia extrémistickej kriminality s oddelením organizovanej kriminality, terorizmu a medzinárodnej kriminality. Túto zmenu považujú za krok k lepšej efektívnosti činnosti úradu," uvádza sa vo vyhlásení. Celkovo sa pod vyhlásenie podpísalo 20 z 23 prokurátorov činných na ÚŠP.

Žilinka v stredu (20. 1.) odmietol medializované informácie o oslabovaní boja proti extrémizmu a označil ich za vymyslené. Deklaroval, že ak by došlo k zlúčeniu niektorých oddelení aj na ÚŠP, neznamená to, že by sa prestala prikladať vážnosť boju s extrémistickou kriminalitou. Považuje za opodstatnené, aby túto agendu vykonávali prokurátori v rámci oddelenia organizovaného zločinu, terorizmu a extrémizmu. Hovoril o prepojenosti týchto oblastí a potrebe efektívnej práce. Informácie, že sa má oslabiť boj proti extrémizmu, označil až za zlomyseľné.

Žilinka hovoril aj o potrebe optimalizácie štruktúry ÚŠP, poukázal na nízky personálny stav. Finálny plán zmien by podľa neho mohol mať pripravený do desiatich dní. Ozrejmil, že po jeho realizácii by sa mohli agende extrémizmu venovať 11 prokurátori v rámci nového oddelenia organizovanej kriminality, terorizmu a extrémizmu. Tvrdí, že všetky tieto oblasti sú "spojené nádoby". Ich zlúčenie podľa neho neznamená zrušenie oddelenia alebo potieranie špecializácie.