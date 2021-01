Žena stratila peňaženku so všetkými dokladmi: O rok jej pípla správa, zostala ako obarená

Zamestnankyňa britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) Nikita Turvey v septembri 2019 stratila peňaženku. Po neúspešných pokusoch o jej nájdenie sa s ňou nadobro rozlúčila. To ešte nevedela, čo sa stane o rok neskôr.

Podľa LadBible sa 24-ročná rodáčka z anglického Harlowa pustila do vybavovania nových bankomatových kariet, pracovných preukazov i preukazov totožnosti, keď sa jej peňaženka z ničoho nič objavila! V novembri 2020 totiž dostala na Instagram správu od cudzej osoby, ktorá jej poslala fotografiu študentského preukazu zo stratenej peňaženky. To by nebolo až také zvláštne, keby tým záhadným cudzincom nebol muž menom Kaya, ktorý žije v Turecku!

Kaya pracuje s recykláciou vecí a Nikitinu peňaženku našiel na zemi. Nezaváhal ani na sekundu.

„Netuším, kedy a ako som ju stratila, len viem, že som v tom čase veľa pracovala. Možno nejako spadla do recyklačného koša," vrátila sa k udalostiam spred vyše roka mladá žena. „Strávila som týždeň hľadaním všade doma, v práci, vo všetkých vreckách kabátu, v starých taškách. Pozerala som sa všade, ale bez úspechu." Ako hovorí, vtedy ani len netušila, že jej peňaženka je na ceste do Turecka.

O rok neskôr v novembri jej na Instagrame zablikala správa od neznámeho muža. Spočiatku síce bola ostražitá, ale rýchlo zistila, že ide o nálezcu jej peňaženky. Jej nadšenie však netrvalo,dlho, keď si uvedomila, že muž žije v Turecku. Dvojica sa dala do reči a dokonca pripustili, že raz sa možno v Anglicku stretnú.

Nikita povedala Kayovi, nech peňaženku proste zahodí. On na oplátku zavtipkoval, že si aspoň na pamiatku nechá dve mince a keď raz do Británie príde, peňaženku jej vráti.

Osobná skúsenosť priviedla mladú ženu k myšlienke, nad ktorou predtým nikdy neuvažovala. Spôsob, akým Británia rieši recykláciu svojho materiálu, sa jej rozhodne nepozdáva. „Našou recykláciou doslova zahlcujeme Turecko a ďalšie krajiny. Je to také zaostalé, že to nerobíme sami. Zbytočne nám to zvyšuje uhlíkovú stopu," vyhlásila Nikita.