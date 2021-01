Celosvetový boj proti COVID-19: Ďalšia krajina schválila čínsku vakcínu

Čile, ktoré dosiaľ zaznamenalo v súvislosti s novým koronavírusom viac ako 17 500 mŕtvych, sa v stredu stalo ďalšou krajinou, ktorá vydala podmienečný súhlas s použitím čínskej vakcíny CoronaVac. Informovala o tom agentúra AFP.

Vakcína, ktorú vyvinula čínska firma Sinovac, už predtým bola schválená na núdzové použitie v Brazílii, Číne, Indonézii a Turecku. Čile sa k týmto krajinám pripojilo v stredu, keď vakcínu odobril tamojší Inštitút verejného zdravia (ISP). Krajina dúfa, že k vakcínam od firiem Pfizer a BioNTech, ktoré už začala distribuovať, teraz vďaka novej schválenej pridá ďalších desať miliónov dávok.

Riaditeľ ISP Heriberto García v stredu novinárom povedal, že povolenie bolo čínskej vakcíne podávanej v dvoch dávkach udelené po tom, ako skúšky preukázali, že je bezpečná a pre ľudí vo veku od 18 do 60 rokov aj na 78 percent spoľahlivá.

Začiatkom tohto mesiaca Brazília informovala, že jej vlastné testy preukázali, že vakcína CoronaVac je účinná len na 50 percent.

V stredu odštartovala svoju vlastnú očkovaciu kampaň aj Panama. Krajina má najvyššiu mieru infekcie v Strednej Amerike s približne 300 000 infikovanými a viac ako 4 800 mŕtvymi.

Niektoré krajiny majú v súčasnosti problémy zabezpečiť si dostatok dávok vakcín. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala pred "morálnym zlyhaním" bohatých krajín, ktoré by si mohli veľké množstvo očkovacích látok zabezpečiť na úkor tých chudobnejších, na ktoré by už vakcíny nevyšli.