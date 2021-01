Separa po rakovine ničí COVID-19: Divoký priebeh choroby! Raper opísal, čo sa s ním deje

Po rakovine bojuje s koronou. Raper Separ, vlastným menom Michael Kmeť (34), si prešiel naozaj náročným obdobím, ktoré by dokázalo človeka položiť na kolená.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Najprv rozvod so speváčkou Tinou (36) a neskôr si prešiel doslova peklom. V decembri totižto priznal, že zvádzal boj so zákernou rakovinou. Z dôvodu objavených nádorov v tele musel brať vyčerpávajúce chemoterapie a podstúpiť náročnú operáciu. A aby toho nebolo málo, našla si ho aj korona, ktorej nevyspytateľný priebeh rozhodne nečakal.

Chvíľu je dobre a chvíľu zle. Raper Separ statočne bojoval s rakovinou a aj vďaka jeho silnej osobnosti to zvládol. Po tom, čo mu vyoperovali jeden nádor, cez CT našli lekári ďalšie dva v oblasti krížov. Pre Separa sa začalo niekoľko cyklov chemoterapií, ktoré mu dali poriadne zabrať. Zdá sa však, že chemoterapie nakoniec zabrali, a raper tak na konci roka ohlásil fanúšikom, že je už zdravý. No aj keď sa jeden ťažký boj skončil, druhý sa začal. „Tak, aby toho nebolo málo, ešte mám aj COVID,“ napísal a ani sám nečakal, že to môže mať takýto priebeh.

„Je to veľmi zvláštna choroba, ktorá nemá žiadnu kontinuitu. Je to proste skákanie zo zlého do dobrého, z horúčky 39 na 36,5 stupňa, z bolesti kĺbov na žiadnu bolesť, z enormnej bolesti hlavy na úplne v pohode. Ja neviem, nechápem to, proste skáče to hore-dole. Je to tak už 4 dni a v podstate je to stále rovnaké,“ opísal raper svoj priebeh koronavírusu.

„Na to, že som bol pol roka na chemoterapiách, tak to mohlo byť aj oveľa horšie. Chvalabohu, to mi neskočilo na pľúca, ale v podstate ma bolí len telo, kĺby, svaly, kosti a mám sem-tam 39 horúčku, ale inak je to viac-menej v pohode, takže som o. k.,“ dodal.