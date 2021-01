Portugalsko hlási rekordné počty nových prípadov: Hrozivé predpovede vlády a expertov

Portugalsko v stredu zaznamenalo rekord v počte nových prípadov ochorenia COVID-19, keď prekonalo hranicu 14 600 infikovaných a zaradilo sa tak ku krajinám s najvyšším prírastkom nakazených na svete, uviedla agentúra AP.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Úrady oficiálne oznámili 14 647 nových infikovaných, teda okolo 3600 viac ako posledné denné maximum spred štyroch dní.

Nič nenasvedčuje tomu, že by sa situácia zmierňovala, vláda a experti predpokladajú, že vrchol krajina dosiahne nasledujúci týždeň. Rekordnú úroveň dosiahol tiež počet pacientov v nemocniciach (5493) a na jednotkách intenzívnej starostlivosti (681).

Pandémia v Portugalsku naberá na obrátkach od Vianoc, keď boli na štyri dni uvoľnené obmedzenia zhromažďovania a voľného pohybu.

Podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa má Portugalsko najvyšší týždenný prírastok nových prípadov na 100 000 obyvateľov a druhú najvyššiu úmrtnosť na svete. Celkovo má krajina s 10,3 milióna obyvateľov potvrdených 581.605 prípadov nákazy a 9465 mŕtvych.

Verejný zdravotný systém, predovšetkým nemocnice, sa dostal na hranice svojich možností. V stredu by mali v areáli lisabonskej univerzity otvoriť poľnú nemocnicu s 58 lôžkami. V snahe znížiť tlak na nemocnice úrady zriadili viaceré dočasné zdravotnícke zariadenia v objektoch mimo zdravotníckeho sektora. Vláda v stredu uviedla, že čoskoro bude k dispozícii 2300 lôžok v hoteloch, univerzitných internátoch a cirkevných priestoroch pre ďalších pacientov.

Pre prudký nárast počtu prípadov úrady zatiaľ odštartovali program rýchlotestov na COVID-19 v školách a najviac postihnutých regiónoch krajiny.

V Portugalsku platí lockdown, vláda sa však zdráha zatvoriť školy. Tvrdí, že ak by tak urobila, niektoré deti by sa nedostali k poriadnemu jedlu a keďže nemajú počítače, prístup k internetu ani vlastnú izbu, nikto by im nepomohol so štúdiom. Napriek tomu sa však niektorí učitelia snažia o uzatvorenie škôl.