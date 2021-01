Matovičova verzia rozpadu vlády: Odíde polovica Za ľudí spolu s SaS?! Poslanci nezostali ticho

Nenechá to len tak. Premiér Igor Matovič (47) už dlhšie hovorí o tom, že ak by odvolal Richarda Sulíka (53) z postu ministra hospodárstva, jeho vláda by skončila. Sulík sa mu pritom snažil vysvetliť, že pri prípadnom odchode SaS z koalície by stále mali väčšinu poslaneckých hlasov, no premiér prišiel s vlastným vysvetlením.

Podľa neho by totiž na rozbitie vládnej štvorky sulíkovci povolali aj polovicu klubu Za ľudí. Čo je na tom pravdy? Premiér pre portál Refresher rozprával nielen o vzťahoch v koalícii, ale aj o skríningovom testovaní. Na otázku, prečo sa rozhodol Richarda Sulíka neodvolať, vyhlásil, že tak spravil preto, aby vo funkcii ministra znášal následky svojich chýb. „V prvom rade by každý z nás, ak sme v niečom rozdielni od zvierat, mal mať svedomie. A svedomie hovorí, že ak som za niečo zodpovedný, tak odstúpim aj sám," uviedol Matovič s tým, že Sulík nenakúpil včas antigénové testy a môže za 4 300 mŕtvych. Šéf strany Sloboda a Solidarita argumentoval, že na vine je ministerstvo zdravotníctva, ktoré opakovane posielalo jeho rezortu chybné zadanie. Premiér podľa svojich slov disponuje informáciami, z ktorých vyplýva, že ak by Sulíka odvolal z pozície ministra hospodárstva, rozbil by koalíciu. „Ak sa vám niekto vyhráža, že ak ho odvoláte, tak do mesiaca rozbije celú koalíciu a budú tu predčasné voľby," načrtol problém premiér. Údajne by Sulík dokázal vládu rozbiť tak, že by so sebou zobral aj polovicu strany Za ľudí. Matovič nechcel špecifikovať, ktorí konkrétni členovia strany Veroniky Remišovej by boli ochotní odísť z vlády. Sulík Matovičovo tvrdenie však popiera. „Strana Sloboda a Solidarita nemôže rozbiť koalíciu. Ak by odišla, len klesne počet poslancov z 95 na 82 a vláda aj koalícia by fungovali naďalej," stál si za svojím Sulík s tým, že Matovičovi žiadne priame či nepriame odkazy neposielal. Čo keby sa SaS zbalila a odišla z koalície? Hrabko v tom má jasno, takto by to dopadlo Premiér Matovič tvrdí, že ak odíde SaS z koalície, tak má dohodu s polovicou poslancov za ľudí. Je to pravda? Hlúposť Jana Cigániková (37), SaS - Je to absolútna hlúposť. Kategoricky odmietame, že sú takéto dohody. Politická hra Juraj Šeliga (30), Za ľudí - Je to klebeta a politická hra. Strana Za ľudí, ak sa rozhodne odísť, nepotrebuje SaS. Vo svojom rozhodovaní sme slobodní ľudia a slobodná strana. Neexistuje však žiadna dohoda o odchode. Som však rád, že premiér tak pozorne sleduje situáciu v Za ľudí, preto verím, že vníma aj všetku prácu našich poslancov, ktorí často musia opravovať návrhy zákonov, ktoré z vlády prichádzajú s chybami a na poslednú chvíľu do parlamentu. Neexistuje Ondrej Dostál (49), SaS - OKS - Nie je to pravda. Žiadna taká dohoda neexistuje. Plním program strany Vladimíra Marcinková (29), Za ľudí - Ľudia ma zvolili, aby som plnila program strany Za ľudí, a nie to, čo si želá Richard Sulík. Verím, že tak to je u všetkých mojich kolegov. O ničom netuším Miroslav Kollár (52), Za ľudí - Neviem o takejto dohode.