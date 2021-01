Adamka opustila mama ako 6-ročného, otec Peter peňazí nazvyš nemá: Toto nečakali ani vo sne

Adamovi (10) učaroval rybolov ešte ako škôlkarovi. Ako hovorí jeho otec Peter (58) z Hronskej Dúbravy (okr. Žiar nad Hronom), pri vode by dokázal aj nocovať. Pred niekoľkými rokmi Petra opustila žena, mama Adamka, a odvtedy sa životom pretĺkajú sami.

Peňazí nemajú nazvyš, a preto otec nemohol kúpiť synčekovi kvalitné rybárske potreby, o akých sníval. Kupoval mu lacné udice či podberáky, ktoré boli zničené skôr, ako sa malý rybár dostal k Hronu.

Hoci Adamko má iba 10 rokov, skúsenosti s rybárčením má už veľké. „Adam začal chytať ryby, keď mal 4 roky. Vtedy k nám prišiel kamarát chytať ryby, tak sme ho išli pozrieť,“ spomína Peter a dodáva, že šikovný Adamko začal chytať ihneď, ako mal v rukách udicu. „Už o týždeň nám prišiel rybársky lístok, ktorý Adamkovi vybavil kamarát,“ vraví otec malého rybára. Keď už ale mal Adamko šesť rokov, dostal riadny rybársky lístok a mohol začať chytať aj na udicu.

„Potom sme boli na súťaži, kde skončil tretí, a odvtedy sa to začalo. Len ryby, ryby a ryby. Keď prídem z roboty, už ma volá k vode,“ hovorí Peter s tým, že rybárstvo je drahý šport. „My nemáme peniaze nazvyš. Šetríme na plastové okná a detskú izbu pre malého. Preto som mu doteraz všetky veci na rybačku kupoval v čínskom obchode. On potom plakal, lebo keď s tým začal manipulovať, tak sa mu to zlomilo. Teraz sa však našli dobrí ľudia, ktorí mu poslali kvalitný výstroj,“ ďakuje dojatý Peter a z darčeka sa teší aj Adamko.

„Na rybárčení ma baví aj to, že chodíme s otcom do prírody a sme spolu. V budúcnosti by som chcel pracovať ako hasič, ale rybárčiť budem stále,“ uzavrel chlapec, ktorý sa domov často vracia s dobrým úlovkom.