Slovenská reštaurácia s názvom, pri ktorom každý spozornie: Ako sa darí Korone v čase korony?

S názvom predbehli dobu! Manželia Ujháziovci podnikajú v slovensko-maďarskom pohraničí už 27 rokov a keď pomenovali svoju reštauráciu Korona, netušili, aká bude dnes aktuálna pandémia.

Tá ich však gniavi, pretože môžu ponúkať len balenú stravu, hoci o bohatú klientelu vďaka pestrému jedálničku predtým nemali nikdy núdzu. Teraz prešľapujú, ale nevzdávajú to.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Obľúbená a vyhľadávaná reštaurácia Korona vo Veľkom Kamenci (okr. Trebišov) aj teraz funguje, no vo výrazne obmedzenom režime. Majiteľ Vojtech Ujházi (60) prezradil, že podnikať začal so svojou manželkou v období, keď sa Slovensko osamostatnilo. "Používali sme vtedy ešte slovenské korunky a keďže fungujeme takmer na hranici, stavili sme na názov, ktorému porozumejú aj naši južní susedia. Malo to byť krátke a jednoznačné. O nejakej vírusovej chorobe, ktorá nám znemožňuje ponúkať jedlá v interiéri a prichádzame o tržbu, sme vtedy veru netušili. Obed vtedy vyšiel na zhruba 20 korún (66 centov), čo bolo vo výške stravných lístkov. Dnes je to už aspoň päť eur!" vraví skúsený podnikateľ, ktorého súčasná doba vôbec neteší, hoci oni svoju Koronu, teda reštauráciu, majú už veľmi dlho.

"Veru, bojujeme s koronou s malým "k", no veľmi a výrazne nás zasiahla. Pokým predtým sme denne vydali aj 250 obedov a už vôbec nehovorím o spoločenských akciách osláv narodenín, svadieb a karov, teraz v priemere len 25 jedál. Môžem však potvrdiť, že stále máme 12 zamestnancov a nikoho sme neprepustili!" pokračoval Ujházi, ktorého rodinný podnik síce dostal štátnu pomoc, ale z nej sa ušlo len pracovníkom, a to nie v celej výške.

"Na prevádzku a odvody veru niet, čo veľmi cítiť a ďalší chod je tak priamo ohrozený. Akonáhle sa zavreli hranice, chýbajú maďarskí hostia a aj našich je málo. Neviem dokedy vydržíme, ale pomaly sme v koncoch. A najhoršie je, že nevidíme svetlo na konci tunela," triezvo hodnotil Ujházi. Reštaurácia má v okolí svoju klientelu aj kvôli vychýreným držkám na paprike, či bulharskému rezňu z bravčového mäsa. Samozrejme, v ponuke nesmie chýbať ani chutná fazuľová polievka, či guláš. "Chceme vydržať a tešiť sa z toho, že našim hosťom v Korone bude aj naďalej chutiť," želajú si Ujháziovci.