Stovky fitnesscentier na Slovensku krachujú, pohadzujú si ich ako horúci zemiak: Chystajú hromadnú žalobu

Rok bez príjmov! Takmer dvetisíc prevádzok, ktoré po Slovensku ponúkajú službu fitness, krachuje.

Kvôli nepresnej legislatíve totiž nie je možné určiť rezort, pod ktorý by mali spadať, a tak si ich pohadzujú kompetentní ako horúci zemiak. Fitnesáci už minulý rok zablokovali diaľnicu a nekonečných osem mesiacov sa stretávali ako s premiérom Igorom Matovičom, ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom, či apelovali aj na prezidentku, všetko je však márne. Kompenzácia neprichádza, a tak majiteľom fitnescentier zostáva jediné – obrátiť sa so žiadosťou na určenie kompenzácií priamo na Európsky súd pre ľudské práva.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Situácia vo fitnes segmente je kritická a malé rodinné fitnescentrá padajú ako huby po daždi. „Žiaľ, nie je to problém len slovenskej legislatívy, ale tento problém je v celej európskej dvadsaťosimičke. Ani fitnescentrá v Nórsku, Nemecku, Poľsku, Estónsku a po celej Európe nie sú kompenzačne odškodnené. Zakladáme preto spoločnú medzinárodnú organizáciu a obraciame sa na Európsku komisiu, takto to zostať nemôže,“ hovorí šéf Únie Fitnes Centier na Slovensku Pavol Kisel.

Podľa viceprezidenta únie Andreja Mozolániho fitnescentrá môžu byť otvorené najskôr na jar, ale bez akejkoľvek kompenzačnej pomoci ich vláda nechala v kaši už rok, odkedy museli byť rozhodnutím vlády zatvorené prevádzky: „Nespadáme ani pod ministerstvo hospodárstva, ani pod cestovný ruch ani pod úrad vlády, pohadzujú si nás ako horúci zemiak.“ Podľa Kisela, ktorý si myslí, že situácia je najmä legislatívnym problémom a bude treba zmeniť zákon, by mali fitnescentrá spadať pod ministerstvo hospodárstva.

„Sme živnostníci a patríme pod obchod. Najviac ma zaráža absolútna arogancia, s ktorou sme odmietaní a ignorovaní. V Únii Fitness Centier združujeme 438 prevádzok, podľa údajov zo Štatistického úradu z minulého roka ich môže byť na Slovensku okolo dvetisíc. Ak by sa toho chytil jeden jediný človek, do troch mesiacov má problém vyriešený, ale za celý rok sa zo strany vlády nenašiel," krúti hlavou šéf únie. Ak slovenská vláda žiadne kompenzácie nenavrhne, 5.3. bude zasadať Európsky súd pre ľudské práva a rozhodne pre jednotlivcov súkromníkov, akú výšku pomoci je povinná zaplatiť slovenská vláda za nezákonné zatvorenie fitnescentier v prvej vlne pandémie. Nový Čas oslovil úrad vlády s požiadavkou, či sa chystá niekto situáciou zaoberať. Odpoveď zatiaľ z tlačového oddelenia do uzávierky neprišla.

Andrej Mozoláni, majiteľ 5 veľkých fitnescentier, viceprezident Únie fitnescentier, Žilina

Otvoriť galériu Andrej Mozolani. Zdroj: aam

"Prepustil som sedemnásť ľudí, zostalo mi desať, ale dokedy, to neviem. Prakticky rok sme bez akejkoľvek kompenzácie, ale prevádzky platiť musíme. Situácia je zúfalá, mnohým majiteľom prevádzok došli peniaze na jedlo, nielen na udržanie nájmov alebo zamestnancov. Chodil som do Bratislavy sedem mesiacov pomaly každé dva týždne, a výsledkom bolo, že návrh kompenzácie nie je schválený, ani vypracovaný. Nechceme kompenzácie za ušlé zisky, ale na náklady, pretože sme zatvorení nie z vlastnej vôle. Musíme platiť nájmy, elektriny, vodu, keby nám schválili aspoň 60 percent nákladov."

Marek Namešpetra, majiteľ novootvoreného fitnescentra v Prešove

Otvoriť galériu Marek Namešpetra s manželkou. Zdroj: anc

Po dvadsiatich rokoch sme s manželkou ako osobní tréneri vložili celoživotné úspory do otvorenia nového fitnescentra v Prešove, ktoré sme otvorili začiatkom roka 2020. Žiaľ, krátko po otvorení sme museli zavrieť a prišli sme tak o všetko. Museli sme prepustiť všetkých brigádnikov, vzali sme si lízing na zariadenia a úver na prerábku priestorov, ktoré nemáme z čoho platiť, a tak nám ešte nabiehajú penále. Nájomca nám odpustil polovicu nájmu, ale dostali sme na jar aj nejaké kompenzácie na základné potraviny, ale už na jeseň sme nedostali nič. Sme v najhoršej situácii zo všetkých, sme na tom dosť zle. Pripojíme sa k žalobe a využijeme služby advokátskej kancelárie, naše záväzky už aj ako bežného chodu rodiny nestíhame platiť. Je neúnosné, že sa tým nikto nezaoberá, vyzerá, že sa bez žaloby naozaj nepohneme.