V Lučenci už takmer 6 rokov nefunguje plaváreň, plány sa konečne pohli: Takto bude vyzerať nová!

Investičná akcia roka na bode mrazu kvôli poslancom. V Lučenci už takmer šesť rokov nefunguje plaváreň.

Samospráva dlhodobo plánuje vybudovať novú, no kvôli mestským poslancom je to rok len v rovine hľadania dodávateľa verejného obstarávania. Obyvateľom už dávno došla trpezlivosť a nad nečinnosťou radných pánov krútia hlavami. Pôvodnú plaváreň zatvorili kvôli poškodenej streche, z ktorej spadol betónový kus priamo v bazénovej časti.

V januári 2015 plaváreň v centre Novohradu zatvorili kvôli havarijnému stavu a neustálemu vrážaniu peňazí do opráv. Vedeniu mesta došla trpezlivosť, keď spadla betónová časť stropu priamo pri bazéne a keby nebola noc, mohlo dôjsť k tragédii. Pôvodne chcela samospráva do troch rokov vybudovať úplne nový krytý bazén, no nič z toho nebolo. V roku 2020 to mala byť investičná akcia roka, opäť to však ostalo na bode mrazu.

„Vlani sme schválili vyhlásenie a zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác na vybudovanie plavárne s tým, že sme vytvorili komisie. Primátorka Alexandra Pivková nariadila vyhlásenie súťaže, no vzhľadom na to, že časť poslancov chcela túto veľkú investíciu prediskutovať, to pozastavila,“ ozrejmil v decembri viceprimátor Pavol Baculík. Dodal, že vedenie mesta čakali série stretnutí s poslancami o vybudovaní plavárne s potrebou vyjadrenia sa každej komisie. „Päť komisií súhlasilo, aby mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby a spracovania projektovej dokumentácie,“ potvrdil.

Baculík je veľmi rád, že sa podarilo presadiť dôležitosť plavárne, nakoľko by si nevedel predstaviť, aby Lučenčania chodili plávať do okolitých miest. Plánom mesta je vybudovanie plaveckého bazéna so 6 dráhami, detského bazéna a wellnessu so štyrmi saunami a vírivkou. Predpokladané náklady na výstavbu sú 4,3 milióna eur, na polovicu si samospráva zoberie úver.