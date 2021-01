Sestry Fialkové po prekonaní COVID-19: Paulína je na energetickom dne, Ivona potrebuje pretekať

Slovenské biatlonistky Paulína (28) a Ivona Fialkové (26) chcú napriek zdravotným problémom po prekonaní ochorenia COVID-19 štartovať na februárových MS v slovinskej Pokljuke.

Uviedli to v rozhovore pre portál slovenskybiatlon.sk. Fialkové po pretekoch 5. kola Svetového pohára v Oberhofe, kde Ivona v šprinte získala pre slovenské farby prvé body do hodnotenia seriálu v tejto sezóne, prerušili sezónu. Obe totiž po prekonaní ochorenia trápili zdravotné problémy a nemohli podávať plnohodnotné výkony.

Dodatočné a komplexnejšie vyšetrenia u sestier Paulíny a Ivony Fialkových neukázali výraznejšie negatívne zmeny v ich organizme. Naďalej môžu trénovať, ale to neznamená, že nákaza koronavírusom u nich nezanechala žiadne stopy.

"Vyšetrenia neukázali závažné mechanické porušenie pľúc alebo srdca. U mňa sú však na pľúcach drobné zmeny aj vyskytla sa aj srdcová arytmia. Nie je to však také závažné, aby som nemohla ďalej trénovať," uviedla Paulína Fialková v spoločnom videu so sestrou Ivonou na facebooku.

"Mali sme ľahký priebeh, ale podcenili sme túto chorobu a začali sme trénovať príliš skoro. Cítili sme sa veľmi fajn, mali sme vidinu rýchleho naskočenia do sezóny Svetového pohára. S odstupom času sa ukázalo, že sme na tom čoraz horšie a 'korona' vyčerpala naše telá," zhodli sa rodené Breznianky. "Nechceli sme si pred sezónou dopredu rozprávať, že sme mali COVID-19, lebo subjektívne sme sa cítili dobre. Preteky však ukázali závažné problémy s dýchaním a to sme už ľuďom nevedeli vysvetliť, prečo nemôžeme ísť na sto percent," poznamenali najlepšie slovenské biatlonistky po ére Anastasie Kuzminovej.

Ivona Fialková vysvetlila, že v bežnom živote by zmenu v organizme zrejme nepocítila. Lenže vo Svetovom pohári potrebuje svoje pľúca namáhať na 100 a nie 90 percent a tam už nastal problém. "Keď sa pľúca dostatočne neokysličia, dopláca na to hlava, svaly,vysvetlila Ivona Fialková.

Sympatické sestry vynechajú najbližšie kolo Svetového pohára v talianskej Anterselve (21.- 24. 1.), čo sa očakávalo. Potom sa však mladšia Ivona zúčastní na majstrovstvách Európy v poľskom stredisku Duszniki-Zdrój (27.- 31. 1.), staršia Paulína sa sústredí len na účasť na majstrovstvá sveta v slovinskej Pokljuke (10.- 21. 2.).

"Rozhodli sme sa, že to nevzdáme, skúsime to a zabojujeme," povedala Ivona Fialková pre slovenskybiatlon.sk o ich účasti na svetovom šampionáte. "Nemôžeme však už očakávať to, čo sme očakávali pred sezónou. Vyjadrenia lekárov sú jasné, že zázraky sa nestanú. Môžeme teda aspoň urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme podali aspoň nejaký solídny výkon. Rozhodli sme sa, že to skúsime." Ivona potrebuje pretekať a preto sa rozhodla štartovať pred MS aj na majstrovstvách Európy, ktoré sú na programe v poľskom stredisku Duszniki-Zdrój koncom januára. Plánuje tam absolvovať šprint a stíhacie preteky.

Paulína Fialková súťaženie zatiaľ vynechá, namiesto toho absolvuje sústredenie a potom sa presunie do dejiska MS. "Preteky pre mňa teraz nie sú absolútne vhodná voľba.uviedla Paulína.