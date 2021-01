Namiesto hviezdenia na Expo v Dubaji hrozí trapas! Unikátny nápad východniarov skončí v koši: Vysvetlenie ministerstva

Košickí architekti ako víťazi súťaže Ministerstva hospodárstva SR z roku 2018 navrhli očarujúci pavilón, ktorý mal reprezentovať slovenské unikáty na svetovej technologickej výstave Expo v Dubaji.

Takzvaný Oblak Myšlienok vytvorený z upravených rozoberateľných lodných kontajnerov bol lacným, rozložiteľným a pôsobivým riešením. Výtvor mal odrážať šikovnosť a vynaliezavosť Slovákov. Ministerstvo hospodárstva nakoniec zo súťaže vycúvalo a spoluprácu s architektmi zrušilo. Slovenské unikáty sa chce rezortu hospodárstva nakoniec prezentovať v neznámej prenajatej budove.

Návrhom chceli architekti ukázať, že Slovensko nie je len montážna krajina, ale zem plná inšpirácie a dobrých nápadov. Východniari architektonického štúdia Atrium Architekti/Košice prišli v roku 2019 s unikátnym návrhom pavilónu, ktorý mal krajinu reprezentovať na medzinárodnej výstave priemyslu a kultúry jednotlivých krajín Expo v Dubaji s očakávanou účasťou vyše 40 miliónov návštevníkov. Pre Slovákov jedinečná šanca, ako zaujať v celosvetovom merítku.

Spoluzakladateľ štúdia Michal Burák informoval, že náklady na realizáciu projektu nesmeli prekročiť sumu 2,8 milióna eur. Hľadali teda cestu, aby bol pavilón s dĺžkou 50, šírkou 19 a výškou 12 metrov vôbec postaviteľný za daný peniaz. Výsledkom bola rozoberateľná stavba z lodných kontajnerov v zaujímavom kontrastne z mäkkej, vzdušnej látky. Pavilón mali zdobiť aj ľudové vzory. Burák pre Nový Čas povedal, že ich víťazný návrh sa nebude realizovať. "Po odovzdaní celého projektu nám prišla výpoveď zmluvy,” povedal Burák s tým, že ani oni nevedia presné dôvody prečo. Podľa jeho slov je to z dôvodu, že ministerstvo nebolo schopné urobiť obstarávanie na realizátora pavilónu. "Keďže sa nestavia doma, ale v zahraničí, mal to byť medzinárodný tender. Mali začať proces obstarávania v medzinárodnom meradle. Ministerstvo však nebolo schopné ani len začať a spustiť tento tender, ani ho pripraviť tak, aby bola vypísaná súťaž na zhotoviteľa, tak to asi radšej celé zrušili,” zhodnotil Burák.

Architekt zdôraznil, že išlo hlavne o to, aby sa Slovensko mohlo prezentovať súčasnou architektúrou. “A skončí to tak, že si prenajme štandardný pavilón a my si ho ozdobíme, to je celý náš prínos pre Expo,” skritizoval s tým, že sme tak premárnili jedinečnú šancu. “Takto ukážeme niečo, čo bude pod našu úroveň. Už keď chce ísť štát formou prenajatia, patrilo by sa aspoň osloviť víťaza súťaže, aby pomohli ten prenajatý priestor predizajnovať a urobiť návrh vnútornej expozície tak, aby malo to aspoň sčasti charakter toho, čo sme pôvodne navrhli. No nič z toho sa nestalo, od vypovedania zmluvy nemáme žiadne informácie,” dodal Burák.

Katarína Matejková, hovorkyňa Ministerstva hospodárstva SR reagovala, že v súvislosti s COVID-19, ročným posunom Svetovej výstavy a neistým vývojom pandemickej situácie, bolo prijaté rozhodnutie, že Slovensko sa na Expo Dubaj bude prezentovať v prenajatom pavilóne v tematickej zóne Mobilita. “Pavilón si SR prenajíma priamo od organizátora Expo, bude mať dve podlažia, rozloha obidvoch podlaží je spolu vyše 1300 m2. Čo sa týka nákladov v súvislosti s pavilónom, 1,4 milióna eur bude stáť prenájom a 2 milióny eur montážne práce, inžiniering, logistika, výroba inštalačných prvkov a podobne,” uviedla Matejková. Tvrdí, že ministerstvo s architektonickým štúdiom Atrium ukončilo spoluprácu ešte v roku 2019 pre nedodanie kompletnej projektovej dokumentácie. Burák na tvrdenia ministerstva reagoval, že ešte za bývalého vedenia v decembri 2019 ministerstvo od zmluvy odstúpilo účelovo.

Záujem o účasť na medzinárodnej Svetovej výstave EXPO prejavilo už vyše 170 subjektov zo Slovenska. Kvôli pandémii sa medzinárodná výstava priemyslu a kultúry na Expe v Dubaji presunula na nový termín od októbra 2021 do marca 2022.