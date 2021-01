Rodina si na Vianoce urobila DNA test: Šokujúce odhalenie! Dievčine sa zrútil svet

Toto nečakala ani v tom najbláznivejšom sne!

Britka Cat McDonald si na videu na sociálnej sieti TikTok verejne vyliala srdce. Mladej žene sa totálne zrútil svet po tom, ako sa úplnou náhodou dozvedela tvrdú pravdu o svojom pôvode.

Ako informuje britský denník Daily Mirror, otec celej rodine na Vianoce kúpil testy DNA, ktoré určia ich pôvod. Nevedno však či tušil, akú drámu to spôsobí. Cat na videu, ktoré už má 3,7 milióna videní, vysvetľuje, že prvé prekvapenie pre ňu bolo, keď zistila, že jej pôvod je nemecký, nórsky a britský, pričom si stále myslela, že jej pôvod je írsky. Najväčší šok však prišiel, až keď zistila, že muž, ktorý ju vychovával, nie je jej biologickým rodičom.

V systéme jej totiž vyšla zhoda s úplne iným mužom. Ako sa priznala, jej pravým otcom je starý rodinný priateľ, ktorý je miliardár a má ďalšie tri dcéry, ktoré pracujú v jeho firme. Cat sa rozhodla ísť do firmy za svojím vlastným otcom, čakalo ju však ďalšie sklamanie. "Snažila som sa mu dať list, no keď počul moje meno, odmietol sa so mnou stretnúť," dodala nešťastná dievčina.