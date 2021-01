Kto dostane pandemický rodičovský príspevok? Ministerstvo navrhuje zmenu

Pandemický rodičovský príspevok budú môcť naďalej poberať aj zamestnanci, ktorí vykonávajú závislú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zmena sa bude týkať tých zamestnancov, ktorí pracujú na dohodu pri realizácii opatrení prijatých príslušnými orgánmi na riešenie krízovej situácie. Vyplýva to z návrhu zmeny nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý v stredu schválila vláda.

"Návrh bude mať podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pozitívny vplyv na hospodárenie domácností osôb, ktoré sú poberateľmi pandemického rodičovského príspevku na maloleté dieťa, respektíve deti, a zároveň vykonávajú závislú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v čase trvania krízovej situácie s cieľom realizácie opatrení prijatých príslušnými orgánmi na riešenie tejto krízovej situácie," uviedlo MPSVR SR v analýze sociálnych vplyvov k schválenému materiálu.

"Ak niekto poberá rodičovský príspevok a súčasne pôjde pomôcť pri testovaní a dostane za to nejakú odmenu, neznamená to, že príde o rodičovský príspevok," povedal po schválení materiálu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Pandemický rodičovský príspevok v súčasnosti poberajú rodičia, ktorí rodičovský príspevok poberali do 15. októbra 2020 a odvtedy im na tento príspevok zanikol zákonný nárok napríklad pre dovŕšenie troch rokov veku dieťaťa.