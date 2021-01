Donovaly po Vianociach zasypal odpad, fotky skazy: Pohoršená obec reaguje! Ako sa to stalo počas tvrdého lockdownu?

Neuveriteľná bezohľadnosť. Obec v krásnej prírode Nízkych Tatier si po Vianociach poriadne vytrpela.

Obec Donovaly zverejnila fotografie skazy na svojej oficiálnej stránke. Fotky zachytávajú haldy odpadu, ktoré vyprodukovala dedinka len s 232 obyvateľmi, navyše počas tvrdého lockdownu. Problémom je nielen množstvo smetia, ale aj spôsob, ako sa ho obyvatelia a návštevníci zbavili.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Vážení občania a návštevníci Donoval, v čase vyhláseného tvrdého vianočného lockdownu, sme sa takto správali k našej prírode.

V obci, ktorá má 232 obyvateľov, ktorá má pri počte týchto trvalo žijúcich občanov 43 kontajnerových stojísk, vrátane možnosti separovania odpadu, to vyzeralo ako na skládke tuhého komunálneho odpadu," vyjadrila sa obec na svojej oficiálnej stránke.

"Ako sa môže takto niekto správať, kto príde na Donovaly za oddychom, za športom a prírodou? To už v našich mysliach nie je ani kúsok zodpovednosti k ochrane životného prostredia?" ukončila obec rečníckymi otázkami, ktoré by sa mali vryť do pamäti všetkých nezodpovedných návštevníkov.