Starostu malej obce čakal pred úradom vulgárny odkaz: Z toho, ako sa s ním vysporiadal, pôjdete do kolien!

Starosta obce Dolný Lopašov (okres Piešťany) si našiel pred dverami úradu vulgárny odkaz zo snehu. Využil to veľmi obratne!

Mário Beblavý, hlava obce Dolný Lopašov, kľudne môže súťažiť o post najvtipnejšieho starostu. Zo snehuliaka v tvare penisu, ktorého mu venoval neznámy občan, si ťažkú hlavu nerobil. Fotografiu dokonca zdieľal na svojej oficiálnej facebookovej stránke.

"Drahí priatelia, náš anonymný umelec má určite radosť, že som si všimol jeho výtvor. Buď to bol darček k mojim včerajším meninám, protest voči testovaniu alebo len chcel ukázať cestu kde bude testovanie prebiehať. Nie, cez okno sa testovať nepôjdeme, vchod bude ako býva, cez hlavné dvere," napísal starosta k fotografii.

Tento vulgárny odkaz napokon využil na to, aby sa dôležitá správa dostala naozaj ku každému. "Testovať sa bude v sobotu 23.1. od 7:00 do 23:30. Vyhradený čas pre občanov s trvalým a prechodným pobytom v obci Dolný Lopašov bude od 7:00 do 22:00. Od 22:00 do 23:30 bude k dispozícií naše odberné pre všetkých. Harmonogram testovania (podľa čísla domu) bude zverejnený tu, na oficiálnej stránke obce ako aj v rozhlase v priebehu dneška. Zajtra budeme distribuovať harmonogram do poštových schránok. O všetkom vás budem informovať včas," ukončil Beblavý.