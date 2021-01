Aj Litva má záujem o MS: Oproti Dánsku a Slovensku má jednu výhodu

Litovská vláda ponúkla Lotyšsku pomoc s usporiadaním tohtoročných majstrovstiev sveta v hokeji (21. mája - 6. júna).

V prípade, že by nevyšiel plán o spoluorganizácii šampionátu s Dánskom či Slovenskom, mohlo by sa v Litve odohrať pár zápasov z niektorej zo základných skupín. Litovský web Delfi zdôraznil, že je to zatiaľ iba návrh, ktorý vládni predstavitelia predložili lotyšskej strane po tom, čo o svoju časť MS prišlo Bielorusko.

"Ak by Lotyšsko potrebovalo pomoc, môže sa na nás spoľahnúť," povedal pre Delfi zástupca ministerstva pre vzdelanie, vedu a šport Linas Obcarskas. "Práve teraz ladíme postoj ministerstva s hokejovým zväzom, ten nám potvrdil, že by na to zdroje mal. Je to veľmi aktuálna vec, reagujeme rýchlo, zatiaľ sa nikto k ničomu nezaviazal." Samotná ministerka športu Jurgita Šugždineneová pre rozhlasovú stanicu LTR uviedla, že Litva by vedela pomôcť s niekoľkými stretnutiami, zrejme teda nie s celou skupinou: "Diskutujeme a situáciu analyzujeme. Veríme, že by Litva určitý počet zápasov zvládla."

Litve, ktorá už v minulosti usporiadala štyri svetové šampionáty v nižších divíziách, patrí v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) momentálne 23. miesto. Mužská reprezentácia účinkuje v B-skupine I. divízie MS. Celej situácii nahráva vzdialenosť litovských miest Vilnius (autom 300 km) či Kaunas (260 km) od lotyšskej Rigy.

"To by mohlo hrať dôležitú rolu vzhľadom na situáciu so šírením COVID-19. Litva má skúsenosti z príprav hokejových podujatí. Pre Lotyšsko by bolo zložité usporiadať šampionát samostatne, keďže má k dispozícii iba jednu vyhovujúcu halu - Riga Arénu. Potrebovalo by vybudovať ešte jednu dočasnú halu, čo je finančne i technicky náročné," poznamenal Obcarskas.

IIHF v pondelok odobrala Bielorusku právo spoluorganizovať MS 2021, dôvodom boli obavy o bezpečnosť účastníkov vzhľadom na súčasnú politickú a epidemiologickú situáciu v krajine. V Bielorusku už niekoľko mesiacov prebiehajú protesty proti režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Podnetom boli augustové prezidentské voľby, ktoré pozorovatelia označili za zmanipulované. Minsk mal organizovať šampionát spolu s Rigou, Rada IIHF by mala v najbližšom čase rozhodnúť o novom dejisku MS. V dôsledku pandémie bude šampionát s najväčšou pravdepodobnosťou bez divákov, aj preto IIHF preplatí náhradnému dejisku všetky náklady na jeho organizáciu.

Prezident Ruskej hokejovej federácie (FHR) a člen Rady IIHF Vladislav Tretiak uviedol, že IIHF zvažuje v tejto chvíli tri možnosti organizácie šampionátu. Prvá je, že sa uskutoční celý v Lotyšsku, druhá, že ho bude spoluorganizovať Lotyšsko s Dánskom a tretia, že ho pobaltská krajina usporiada spolu so Slovenskom. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) sa zatiaľ k tejto možnosti nevyjadril. Litva je pripravená pomôcť, ak by predošlé alternatívy padli. "Pokiaľ vieme, v súčasnosti sa zvažujú tri možnosti - Lotyšsko zorganizuje MS spoločne s Dánskom, Slovenskom alebo úplne samostatne. IIHF momentálne neuvažuje o iných alternatívach, aspoň nie v tejto chvíli," povedal pre Delfi generálny sekretár Litovskej hokejovej asociácie Vaidas Budrauskas.