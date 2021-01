Hosťami relácie Zlaté časy budú tentokrát športovci Danka Barteková a Matej Tóth. Naša najúspešnejšia strelkyňa si v úsmevnej relácii zaspominala aj na svoj prvý tréning, ktorý bol podľa jej slov viac než stresujúci. Šla naň totiž vybavená radami od strýka, ktorý bol tajomníkom poľovníckeho zväzu a pretrpela ho doslova so zatvorenými očami. Toho sa hneď chytila moderátorka Eňa Vacvalová, ktorá mala nielenže horšiu skúsenosť, no vytiahla aj tajný tromf! Aký, sa dozviete v našom videu, no vy si rozhodne nenechajte ujsť reláciu Zlaté časy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.