Trump sa rozlúčil s prezidentskou funkciou: Svoje pôsobenie označil za zázrak

Odchádzajúci prezident USA Donald Trump sa v utorok v prejave rozlúčil s prezidentskou funkciou a vyzval Američanov k modlitbám za novú administratívu.

Nespomenul však menom svojho nástupcu Joea Bidena, ktorého víťazstvo vo voľbách stále výslovne neuznal, upozornila agentúra Reuters.

"Tento týždeň uvádzame do úradu novú administratívu a modlíme sa za to, aby sa jej podarilo udržať Ameriku bezpečnú a prosperujúcu," povedal republikán v natočenom prejave, v ktorom sa pomerne nezvyčajne očividne držal pripraveného textu. "Prajeme im všetko najlepšie a tiež chceme, aby mali šťastie - to je veľmi dôležité slovo," dodal prezident, ktorý sa ako prvý v modernej americkej histórii z vlastného rozhodnutia nezúčastní slávnostnej inaugurácie svojho nástupcu.

Trump v prejave vyzdvihol úspechy svojej vlády, ku ktorým podľa neho patrilo napríklad vystúpenie z radu medzinárodných dohovorov, vrátane parížskej klimatickej dohody z roku 2015. Chválil takisto svoje diplomatické úspechy na Blízkom východe, kde sa jeho vláde podarilo sprostredkovať nadviazanie oficiálnych vzťahov medzi Izraelom a niekoľkými arabskými štátmi.

Svoje štvorročné pôsobenie v Bielom dome označil za zázrak a rovnakým slovom charakterizoval tiež rýchle nasadenie vakcíny proti Covid-19, ktoré by podľa jeho slov inej administratíve trvalo až desať rokov. Vývoj vakcíny spoločnosťou Pfizer a BioNTech, ktorú regulačné úrady v USA schválili na použitie ako prvé, pritom Trumpova vláda nepodporovala.

"Oživili sme naše (medzinárodné) spojenectvo a spojili sme štáty, aby sa postavili Číne ako nikdy predtým," povedal Trump. "Som obzvlášť hrdý, že som prvým prezidentom za niekoľko posledných desaťročí, ktorý nezačal žiadnu novú vojnu," dodal.

Republikán tiež vyhlásil, že ho zhrozil útok na sídlo Kongresu z 6. januára. Ten vykonali Trumpovi priaznivci, ktorých prezident krátko predtým vyzval k pochodu na Kapitol a povedal im nech "bojujú hlava nehlava" proti údajným volebným podvodom, ktoré sa však prezidentovi nepodarilo dokázať pred súdmi. Trumpovi pritom pôvodne trvalo asi deň, než sa proti násilnostiam ohradil.

Prezident tiež zopakoval svoje predchádzajúce tvrdenia, že jeho hnutie bude v USA naďalej pokračovať. Reuters však poznamenáva, že prezident svoj odkaz výrazne pošpinil v posledných mesiacoch svojho prezidentovania, kedy neustále opakoval nepodložené tvrdenia o podvodoch a snažil sa všetkými prostriedkami podkopať volebný proces, hoci podľa štátnych i federálnych úradov voľby prebehli bezproblémovo.

"Odchádzam z tohto veľkolepého miesta s lojálnym a radostným srdcom a optimistickým duchom a najvyššou dôverou, že našu krajinu a naše deti to najlepšie ešte len čaká," povedal Trump pred koncom svojho mandátu.