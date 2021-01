Pandémia koronavírusu ovplyvnila pracovný trh: O ktoré pozície je najväčší záujem?

O prácu nastáva doslova boj. Tipnete si, o aké zamestnanie je najväčší záujem? A koľko životopisov na voľné miesto v priemere prichádza?

Ak ste si mysleli, že najväčší boj je o miesto v administratíve, tak ste mali pravdu. V priemere naň cez portál profesia.sk v súčasnosti reaguje 56,7 uchádzača. Z konkrétnych pozícií vedú anketár so 102 zaslanými životopismi na jednu ponuku a sekretárka (99,7).

Ak by sme sa pozreli na štatistiku za rok 2020, tak celkovo na každú jednu ponuku poslalo svoj životopis 26 záujemcov, čo je o deväť viac ako rok predtým, no napríklad v Košickom kraji to bolo až 41 ľudí. To, že súboj sa vedie naozaj o každý flek, potvrdzuje aj fakt, že napríklad o miesto vrátnika dnes prejaví záujem formou zaslaného CV 75 záujemcov.

Nikola Richterová z agentúry profesia.sk to dáva do súvisu s dosahmi koronakrízy. „Na popredných priečkach záujmu uchádzačov sú pozície, kde nevidíme vysoké špecifické požiadavky. Je to spôsobené aj tým, že na tieto ponuky práce dnes reagujú aj ľudia, ktorí sú dnes donútení hľadať prácu inde ako tam, kde pôsobili doteraz, a kde netreba prax a odborné znalosti.“

Počet zaslaných životopisov na jednu ponuku

Anketár - 102,7

Sekretárka - 99,7

Kuriér - 88,4

Office manager - 88,4

Promotér - 86,8

Fotograf - 86,5

Poštový doručovateľ - 84,3

Asistent - 81,4

Novinár - 80,3

Marketingový pracovník - 79,4

Korektor - 79,0

Hosteska - 76,8

Vrátnik - 76,5

Redaktor - 75,7

Priemerný počet reakcií podľa krajov

BA kraj - 28,2

TT kraj - 24,2

NR kraj - 23,9

TN kraj - 22,9

ZA kraj - 24,3

BB kraj - 27,3

KE kraj - 40,9

PO kraj - 30,4

Firmy na situáciu už reagujú lepšie

Nikola Richterová, profesia.sk

- Pre uchádzačov je pozitívne, že firmy už dnes vedia reagovať na pandémiu lepšie, ako napríklad v apríli. Vtedy sme videli strach. Dnes aj vďaka online pracovným pohovorom a práci z domu vedia pracovať efektívnejšie. Toto nám dokazujú aj čísla. Napríklad minulý týždeň sme zaznamenali 4 383 ponúk, najviac idú IT pozície. Aktuálne čísla nasvedčujú, že rok 2021 môže byť už o čosi lepší ako vlaňajšok. Samozrejme, je nutné dodať, že nemusí byť lepší pre všetkých.

Nezamestnaných viac ako 200-tisíc

Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

- Zvýšený záujem o ponuky spôsobila kríza. V roku 2021 počet nezamestnaných prekročí 200-tisíc ľudí. Zároveň nové pracovné miesta nemusia až tak pribúdať a počet reakcií na jednu novú pracovnú pozíciu môže aj v tomto roku vzrásť.

Problém v službách či kultúre

Jana Glasová, analytička Poštovej banky

- Koronakríza zhoršila situáciu a zamestnanosť môže naďalej klesnúť hlavne v sektore služieb a o prácu môžu prichádzať ľudia z cestovného ruchu, kultúry, ubytovania a stravovania. K zlepšeniu na trhu práce môže dôjsť až v 2. polroku 2021.