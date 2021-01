Trump v deň inaugurácie poruší 50-ročnú tradíciu: Bidena čaká v Bielom dome chladné privítanie!

Slušnosť a zachovávanie tradícií mu nikdy neboli vlastné! Odchádzajúci americký prezident Donald Trump (74) to potvrdzuje aj na záver svojho mandátu.

V momente, keď v stredu nastupujúci prezident Joe Biden (78) s manželkou Jill vkročia po inaugurácii do Bieleho domu, privíta ich tam len vrátnik! Donald a Melania Trumpovci budú v tom čase už dávno preč. Nielenže sa nezúčastnia na inaugurácii, ale odignorujú aj tradičné odovzdávanie kľúčov od Bieleho domu.

Porušia tým vyše 50-ročnú tradíciu, ktorá káže odchádzajúcemu prezidentskému páru oficiálne privítať svojich nástupcov a aspoň zbežne ich zoznámiť s chodom budovy, ktorá je ešte stále najsilnejším mocenským centrom na svete.

Trumpov potupný odchod

Odchádzajúci prezident podľa viacerých zdrojov ešte stále úplne nechápe, čo sa okolo neho deje a prečo musí zrazu opustiť svoju vysnívanú rolu. Podľa viacerých novinárov s dobrými kontaktmi v Bielom dome sa utápa v žiali a hľadá vinníkov všade naokolo. V stredu ráno plánuje odletieť prezidentským lietadlom Air Force One na Floridu. Posledný Trumpov deň v úrade bol spojený najmä s očakávaním možných prezidentských amnestií.

Často sa spomínali najmä veľmi kontroverzné mená ako Edward Snowden či Julian Assange. Podľa iných sa Trump chystá amnestovať aj svojho bývalého poradcu Stephena Bannona. Objavili sa dokonca informácie, že na slobodu by sa mohol dostať Joseph Schreibvogel alias Joe Exotic z netflixovského seriálu Pán tigrov, ktorý si odpykáva 22 rokov za objednanie vraždy ochrankyne zvierat. No a do poslednej chvíle bola v hre aj možnosť, že Trump omilostí dokonca aj samého seba. Napriek tomu, že to časť odborníkov označuje za nemožné.

Biden mení smer

Nový americký prezident od začiatku nenecháva nikoho na pochybách, že si vládnutie predstavuje úplne inak ako jeho predchodca. Hneď v prvý deň v úrade plánuje zvrátiť viacero Trumpových rozhodnutí. Ako úplne prvú úlohu po nástupe do Bieleho domu si Biden vytýčil opätovné zrušenie kontroverzného ropovodu z kanadskej Alberty do USA. Zákon povoľujúci jeho výstavbu vetoval pôvodne ešte v roku 2015 Barack Obama, Trump však toto rozhodnutie zvrátil.

Bidenovo rozhodnutie môže na nejaký čas zhoršiť vzťahy USA s Kanadou, ktorá projekt chápe ako prospešnú záležitosť celonárodného významu.Opätovne chce pristúpiť k Parížskej klimatickej dohode, či zrušiť zákaz cestovania do USA z viacerých prevažne moslimských krajín.

Na druhej strane chce nový prezident ponechať v platnosti zákaz cestovania z Európy či Brazílie do USA, ktorý sa Trump krátko pred svojím odchodom snažil zrušiť. Podľa jeho hovorkyne momentálne rozhodne ešte nie je čas na uvoľňovanie opatrení.