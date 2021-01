Najprv ju šikanovali, teraz jej môžu závidieť: Z utiahnutého dievčaťa sa môže stať kráľovná krásy

Prešla si úplným peklom, no teraz jej môže každý závidieť. Rheanna Cartier (17) z Anglicka to medzi rovesníkmi nikdy nemala ľahké.

Ako píše Daily Star, Rheanna bola šikanovaná hrozným spôsobom. Na dennom poriadku musela znášať urážky, fyzické násilie a agresori na ňu čakali aj v onlinovom priestore. Jej rodičia sa rozhodli konať a presťahovali sa do Dánska, kde nastúpila na súkromnú školu.

Mala vtedy 14 rokov, no čas plynul a z uboleného dievčaťa sa stala hotová diva, ktorá teraz bojuje o titul anglickej kráľovnej krásy. Kým ňou ostatní opovrhovali, ona si ide po svoju korunu.

Rheanna bola odjakživa krásna, mala výnimočný vzhľad. Aj to mohol byť dôvod, prečo ju nazývali žiarlivé spolužiačky štetkou, prípadne horšími slovami. Svojou krásou pritiahla množstvo pozornosti, a tak sa s ňou dali do reči aj populárni chalani, po ktorých slintalo nejedno dievča. Miestnym dievčatám sa to nepáčilo, cítili sa ohrozene a spýtali sa jej: "Prečo sa radšej nezabiješ?" Rheanna priznáva, že to bola veľmi vyhrotená situácia.

Odchod bol pre ňu najlepším riešením a zahojili sa jej všetky rany. Priam sa až zocelila a do Británie sa vrátila ako celkom iný človek.

Avšak nechutné narážky sa na ňu valili aj po postúpení do finále Miss Anglicka. To ju ale od ničoho neodradilo. "Bola som v šoku, keď mi povedali, že som vyhrala a postúpila do finále. Nečakala by som to ani za milión rokov," opísala svoje nadšené pocity.

Nedá sa to porovnať s tým, čo sa dialo v Anglicku. Nemala žiadnych priateľov, nedokázala do seba nič dostať a na úlohy ani nepomyslela. Bála sa dokonca chodiť po školských chodbách. Ak by neodišla, nebola by na tom tak, ako je dnes.

Prešla si úplnou transformáciou. "Po zvýšení sebavedomia sa snažím dotlačiť samú seba, aby som robila veci, ktoré by som predtým nespravila a zúčastnenie sa Miss Anglicka je jednou z tých vecí," vysvetlila. A rovnako nedovolí, aby jej ktoľvek stál v ceste za svojimi cieľmi.

Súťaž krásy jej okrem toho dala možnosť vyjadriť sa. Rheanna chce predovšetkým pomáhať ľuďom s podobnými problémami a snaží sa spolupracovať s rôznymi charitami.