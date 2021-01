Známeho lekára rozhodnutie Cibulkovej zaskočilo: Stále dojčí, toto by robiť nemala!

V snahe získať späť aspoň kúsok stratenej popularity sa bývalá skvelá tenistka rozhodla zapojiť do testovania.

Vzhľadom na to, že je čerstvou mamou, ktorá ešte stále dojčí svojho sedemmesačného synčeka, podľa mnohých veľmi riskovala. O odborný názor sme požiadali známeho športového lekára Pavla Maloviča (68), ktorý zdôraznil, že v dnešnej dobe je dôležitá opatrnosť. Hoci aj prehnaná.

Dojčenie patrí do života ženy-matky, ktorá však musí byť v tomto štádiu života opatrnejšia než kedykoľvek predtým. To platilo aj v minulosti a dnes to platí stonásobne. Preto skúseného odborníka prekvapilo, že Dominika podstúpila vakcináciu, no najmä to, že sa dala aj na testovanie.

„Dojčenie zvyčajne nie je prekážkou pre žiadne očkovanie doposiaľ známymi vakcínami, ktoré majú za sebou viacročný vývoj, dostatok klinických dát o ich vedľajších účinkoch a praktické skúsenosti s ich podávaním, pri vakcinácii dojčiacej matky proti infekcii COVID-19 je predsa len určitá opatrnosť namieste. Pri rýchlom vývoji (necelý rok!) a schvaľovaní vakcíny sa totiž na získavanie dát o očkovaní dojčiacich žien nemyslelo a do testovania vakcíny neboli zahrnuté,“ povedal P. Malovič, ktorý dodal: „Nie je známe, či sa očkovacia látka proti infekcii COVID-19 vylučuje do materského mlieka. Podľa expertov z amerického InfantRisk Center sa k prsníku môže dostať len minimálne alebo žiadne množstvo zložiek doposiaľ známych vakcín a už vôbec nie do materského mlieka.“