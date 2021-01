Jankovská žiada, aby ju za priznanie prepustili: Nadýchne sa Kočnerova opička slobody?

Pôjde po desiatich mesiacoch na slobodu?! Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská (49), ktorá má na krku viacero obvinení, žiada o prepustenie z väzby, v ktorej je od marca minulého roka.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Apeluje na to, že už dlhšie spolupracuje s políciou a vyšetrovateľom sa priznala k svojej trestnej činnosti. Takisto porozprávala aj o iných vplyvných ľuďoch, ktorí v minulosti nemali konať v súlade s kostolným poriadkom.

Jankovská, ktorú mafiánsky podnikateľ Marián Kočner nazýval svojou opičkou, je obvinená z trestných činov podplácania a prijímania úplatku. Vo väzbe sedí už od marca minulého roka, keď ju zadržali v rámci akcie Búrka. Kým zo začiatku svoju vinu odmietala a dokonca držala takmer mesiac protestnú hladovku, v novembri minulého roka otočila a začala spolupracovať.

Dva dni rozprávala vyšetrovateľom z NAKA v Nitre podrobnosti o trestných činoch, o ktorých mala vedomosť. Svoju výpoveď chce teraz vymeniť za slobodu. O jej žiadosti bude v piatok rozhodovať Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici.

Podľa Jankovskej právnika Petra Erdösa dôvody väzby pominuli. „Obsahom žiadosti je zmena postoja mojej klientky. Rozhodla sa prijať zodpovednosť za svoje konanie, priznala sa k všetkému, čo urobila. Podrobne opísala priebeh tých udalostí a zároveň aktívne spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní na odhaľovaní inej trestnej činnosti. Z tohto dôvodu sme toho názoru, že dôvody väzby pominuli,“ povedal Novému Času Erdös s tým, že jeho klientka sa priznala ku všetkému, čo spáchala. Odmieta, že by nejaké veci zatajovala, ako sa to „dnes prezentuje“.

„Niekto hodnotí jej výpoveď ako nedostatočnú, ale to je na hodnotení orgánov činných v trestnom konaní. Ja som toho názoru, že jej priznanie je dostačujúce a je podrobné na to, aby dôvody väzby pominuli,“ uzavrel advokát, ktorý narážal na to, že časť Jankovskej výpovede nesedí s tým, čo si písala v Threme s Kočnerom.

Prokuratúra: Väzobné stíhanie je dôvodné

Jankovská má od marca súdom nariadenú kolúznu a preventívnu väzbu. To znamená, že na slobode hrozili obavy z ovplyvňovanie svedkov, marenia dôkazov a taktiež obavy z pokračovania v trestnej činnosti. Či ju teda prepustia, je otázne. „Z pohľadu prokuratúry je väzobné stíhanie obvinenej M. J. v trestnej veci tzv. Búrka a Víchrica dôvodné,“ znie stanovisko špeciálnej prokuratúry.

Jankovská by však nebola jediná, ktorú by prepustili vďaka spolupráci s políciou. Väzbe sa vďaka rozviazanému jazyku vyhli viacerí policajní exfunkcionári, ako sú Bernard Slobodník či Ľudovít Makó. „Obvinených môžu pustiť z väzby, keď pominú dôvody väzby, pokiaľ nie je nejaký iný trestný čin a dôvod, aby tá väzba pokračovala ďalej,“ vysvetlil exvyšetrovateľ Jozef Vachálek, podľa ktorého však musí Jankovská splniť viacero podmienok, aby ju pustili.

O čom vypovedala

- Jankovská v novembri minulého roka začala spolupracovať s políciou a priznala sa k pravidelným stretnutiam s Mariánom Kočnerom, k angažovaniu v kauze zmenky či k iným trestným činnostiam.

- V súvislosti s kauzou sa mala stretnúť s expremiérmi Robertom Ficom aj Petrom Pellegrinim. „Fico ma prijal na Súmračnej, kde som mu však veľmi stručne uviedla, že riešim zmenky. On sa k tomu nijako nevyjadril a začal rozprávať o úrade, ktorý som už skôr spomenula. V tomto období som taktiež išla aj za predsedom vlády Petrom Pellegrinim, ktorému som však podrobnejšie uviedla, že riešim dané zmenky. Peter Pellegrini si ma vypočul a tiež danú vec nekomentoval a povedal len: ‚Hm,‘“ tvrdila Jankovská.

- Ďalej vypovedala o údajnej korupcii, týkajúcej sa exministra hospodárstva Petra Žigu, ktorý sa mal prostredníctvom nej snažiť podplatiť sudkyňu Najvyššieho súdu Katarínu Parmukovú.

- Jankovskej mal Žiga poskytnúť 100-tisíc eur, ktoré mali putovať sudkyni, ak rozhodne v prospech Žigu v spore o Gabčíkovo. Sudkyňa aj Žiga toto tvrdenie odmietli, exministra však polícia vo veci obvinila.

- Potvrdila aj pokus uplatiť sudkyňu Najvyššieho súdu, ktorý mal rozhodovať o Kočnerovej väzbe. „V tejto súvislosti mi Kočner aj telefonoval, už bol veľmi nervózny a povedal mi, nech ponúknem Šiškovej úplatok, aby zahlasovala v jeho prospech. Uviedol mi, že má na to vyčlenených 300 000 eur, a to 100 000 eur pre každého člena senátu. Ja som mala mať na starosti Šiškovú.“