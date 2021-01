Cibulková ešte nedostala druhú dávku vakcíny, no šla do prvej línie: Prečo tak riskovala?!

Čo sľúbila, to dodržala. Ale za akú cenu?

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Bývalá tenistka Dominika Cibulková (31) začala po prevalení očkovacieho škandálu, keď dostala prvú dávku vakcíny protekčne a mimo poradovníka, naozaj pomáhať v prvej línii. V utorok nastúpila na odberové miesto vo vysoko infekčnom prostredí. Nahodená v ochrannom mundúre asistovala zdravotníkom v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave.

Cibulkovej šichta bola, samozrejme, dopredu starostlivo premyslená. Cieľom bolo upokojiť v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva verejnú mienku po prešľape s prednostným očkovaním na Kramároch.

„Veľmi ma to mrzí, že som sa dostala do tejto situácie. Naučila som sa, že keď sa spraví chyba, tak sa jej treba postaviť čelom. Preto som sa rozhodla prijať výzvu ministerstva, aby som aspoň takto podporila zdravotníkov. Naplánovaný čas som mala od 7. do 12. hodiny. Moja úloha bola administratívna,“ povedala Cibulková, ktorú počas pracovnej zmeny v nemocnici čakal doma sedemmesačný syn Jakubko.

Aj inokedy

„Pomôcť zdravotníkom bola pre mňa priorita, ale zároveň je pre mňa priorita aj môj syn, ktorý ma tiež doma potrebuje. Stále ho dojčím a musím mu byť neustále k dispozícii. Určite by som však rada podala pomocnú ruku aj v iné dni,“ dodala Cibulková. Logicky sa preto vynára otázka, či tento krok nebol z jej strany zbytočným rizikom, keďže stopercentnú imunitu proti ochoreniu COVID-19 stále nemá.

Práca vo vysokoinfekčnom prostredí je pre dojčiacu matku predsa len riziková. Podľa profesora Vladimíra Krčméryho je totiž po prvej očkovacej dávke človek chránený len zhruba na polovicu. Uvedomovala si to aj samotná športovkyňa: „Musím si dávať veľký pozor. Stále ešte nemám imunitu proti COVID-u. Verím však, že to zvládnem v zdraví a do troch týždňov pôjdem na druhú očkovaciu dávku,“ uviedla Cibulková.

Biochemik Pavol Čekan pre Nový Čas obavy sčasti rozptýlil: „Pravda je, že po prvom očkovaní človek ešte nemá vybudovanú dostatočnú imunitu. Ale ak je na odbernom mieste oblečená do vhodného ochranného obleku, tak riskuje nákazu úplne rovnako ako zdravotníci pred očkovaním - napríklad počas testovania na jeseň.“