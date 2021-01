Extrém! Skupina sa vybrala na Babiu horu v letnom oblečení, žena v podprsenke skončila zle

Pre niekoľko ľudí v Poľsku posledných dňoch skončila zle zábava za mrazivého počasia.

V sobotu omrzliny utrpela mladá žena, ktorá sa v krátkych nohaviciach a športovej podprsenke vydala do hôr, v nedeľu pri kúpaní v zamrznutom jazere zomrel istý muž a v pondelok večer s ťažkým zranením hlavy skončila dievčina, ktorá išla na vreci ťahanom autom. V sobotu popoludní horská služba zasahovala v Oravských Beskydách, kde sa skupina otužilcov vydala v letnom oblečení na Babiu horu, najvyšší vrchol tohto pohoria na poľsko-slovenskom pomedzí.

Teplota vonku klesla k mínus 14 stupňom Celzia. Jedna z účastníčok výpravy zoslabla, pričom jej najskôr pomohli iní turisti na mieste. Záchranári ju na nosidlách zniesli na najbližšie miesto, kam sa mohla dostať sanitka, ktorá ju odviezla do nemocnice. Žena utrpela omrzliny na všetkých končatinách, telesná teplota jej klesla na necelých 26 stupňov Celzia. Gazeta Wyborcza na svojich internetových stránkach píše, že v Poľsku pribúda ľudí, ktorým nestačí sa otužovať v ľadovej vode.

Po vzore Holanďana Wima Hofa, ktorý zvládol techniku ​​prežitia za mimoriadne nízkych teplôt, sa často bez riadnej prípravy vydávajú v zime veľmi sporo odetí do hôr. V decembri 2018 záchranári na poľskej strane Snežky museli zniesť z hory do bezpečia sedem takých výletníkov, ktorí sa na túru vypravili v spodnej bielizni. V nedeľu sa v Kujavsko-Pomoranskom vojvodstve utopil 45-ročný muž, ktorý sa pokúšal plávať pod zamrznutou hladinou medzi dvoma dierami v ľade. Tie od seba boli vzdialené asi štyri metre.

Záchranárom sa ho z vody podarilo vyslobodiť po dvoch hodinách, bol už mŕtvy. "Plávať pod ľadom je veľmi nebezpečné a kategoricky od takých praktík odrádzame," odkázali otužilcom vodní záchranári. Dodali, že ak sa k tomu niekto odváži, mal by mať so sebou istenie, napríklad lano. V Elblongu na severovýchode Poľska v pondelok večer vodič auta ťahal za sebou na lane niekoľko detí na vreciach vypchatých senom. V zákrute však dve dievčatá vypadli z cesty a narazili do stromu. Jedna z nich bojuje o život s úrazom hlavy, v nemocnici skončila aj jej kamarátka. Podobne ako Slovensko i Poľsko v posledných dňoch zasypal sneh a na severovýchode krajiny, kde býva najchladnejšie, teploty v noci klesajú výrazne pod mínus dvadsať stupňov Celzia.