Pandémia zasiahla duševné zdravie Slovákov horšie, než ste si mysleli: Hrozivé číslo!

To, že koronavírus nie je len záležitosťou fyzického zdravia sa už vie. Lockdown, izolácia, strata blízkeho, či zamestnania, teda faktory súvisiace s pandémiou sa podpisujú na duševnom zdraví Slovákov.

Pandémia vrhla ľudí nielen na Slovensku, ale na celom svete, do situácie, akú nikto z nás nikdy nezažil. Mnoho ľudí zápasí s nechcenou izoláciou, no sú aj takí, ktorí zažívajú existenčnú krízu, alebo prišli o svojho blízkeho.

Na Slovensku preto od marca do konca roka stúpol počet predpisovaných psychiatrických liekov. "Trend je stúpajúci – pribúdajú úzkostné stavy, depresie, aj panické ataky. Len v našej zdravotnej poisťovni ide o viac ako 12% nárast predpisovaných psychiatrických liekov v porovnaní s minulým obdobím. Tento rok to pravdepodobne bude ešte viac,“ informuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa poisťovne Union, s tým, že odkedy u nás odštartovala pandémia, do konca minulého roka, predpísali psychiatri 660-tisíc balení liekov.

Zvýšil sa dokonca aj počet návštev psychiatrických lekárov. Tí však pomáhali aj cez telefón. Ako potvrdila Dupaľová Ksenzsighová, psychické choroby postihujú deti, tínedžerov aj seniorov. "V medicíne drogových závislostí evidujeme zatiaľ len mierny nárast, ale počty ľudí, ktorí majú tieto problémy, sa objektívne zvyšujú," ukončila Dupaľová Ksenzsighová.