Trojnásobná babička sa zaľúbila do mladíka (22): Randenie cez Tinder sa nečakane zvrtlo

Skutočne netradičný párik! Zdá sa, že žena v strednom veku chytila druhý dych a patrične si to užíva.

Američanka Sharon Hawkins (50) chcela byť po nevydarenom manželstve opäť šťastná, po rozvode ani netušila, čo si pre ňu osud pripravil.

Sharon sa s manželom rozviedla v roku 2015 po 16-ročnom manželstve. "Môj exmanžel bol môj rovesník a zo začiatku to bolo veľmi fajn. Neskôr som zistila, že sa pozerám po mužoch- dvadsiatnikoch a uvedomila som si, že po svojom boku potrebujem niekoho, kto je viac spontánny," cituje jej slová portál ladbible.com. Sharon, ktorá je v súčasnosti už trojnásobnou starou mamou, sa prihlásila na zoznamovaciu aplikáciu Tinder a vtedy sa rozhodla pre ďalší radikálny krok. Vekovú hranicu pre svoju novú polovičku zrazila až na číslo 19. Päť rokov po rozvode tak vďaka tomuto rozhodnutiu našla svoju spriaznenú dušu Perryho (22).

Keďže je medzi zaľúbencami 28-ročný rozdiel, zažívajú v spoločnom živote bizarné situácie, napríklad aj to, že si neznámi ľudia myslia, že sú matka so synom, Sharon to však neprekáža. "Možno som dosť stará na to, aby som bola jeho mamou, nenechám si však ukradnúť šťastie," vysvetlila. Pred tým, ako sa nezvyčajný párik dal dokopy, celé dní si dopisovali. Sharon zaujali mladíkove modré oči, hnedé vlasy a a svalnaté ruky. "Vyzeral ako model. Povedala som mu, že je zo mňa už stará mama, no jeho to netrápilo," dodala šťastná žena.

Sharon sa dokonca pochválila, že jej priateľa prijala aj celá jej rodina, dcéry aj vnúčatá. Samotná Sharon však bola neistá z toho, ako ju prijme Perryho matka, no napokon vysvitlo, že sa nemala čoho báť, budúca svokra ju privítala v rodine s otvorenou náručou. Sahron a Perry plánujú svoju lásku spečatiť svadbou ešte tento rok. "Vek je len číslo," uzavrela budúca nevesta.