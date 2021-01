Kauza otravy Navaľného: Vyšetrovatelia stíhajú policajta, zarážajúci dôvod

Vyšetrovacie orgány v Rusku začali trestné stíhanie proti policajtovi obvinenému z úniku údajov, ktoré mohli pomôcť pri identifikácii údajných páchateľov pokusu o otravu kremeľského kritika Alexeja Navaľného, informoval v utorok ruský ekonomický denník RBK s odvolaním sa na vlastné zdroje.

V prípade, že sa na súde preukáže vina za zneužitie právomocí, danému policajtovi hrozí trest odňatia slobody až na desať rokov, informovala v utorok agentúra Reuters.

Podozrivého muža zadržali v decembri, momentálne je v domácom väzení, uviedol pre RBK súd v meste Samara ležiacom na juhozápade Ruska.

Úrady vinia tohto policajta, že tretej strane poskytol dôverné informácie pochádzajúce z databázy s údajmi o cestovaní ľudí po celej krajine, píše denník RBK s odvolaním sa na zdroj blízky vyšetrovaniu.

Investigatívni novinári zistili, že podľa databázy letov lietali členovia tejto skupiny agentov Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) do desiatok ruských miest, kam cestoval aj Navaľnyj.

Podľa RBK sa predpokladá, že uniknuté informácie sa týkajú letov uskutočnených agentmi tajnej služby FSB, ktorí sú špecialistami na chemické zbrane a ich použitie. V prípade týchto agentov panuje podozrenie, že Navaľného sledovali niekoľko rokov.

Závery vyšetrovania v tejto kauze v polovici decembra zverejnili investigatívny web Bellingcat a ruský webový portál The Insider v spolupráci s nemeckým spravodajským časopisom Der Spiegel a televíziou CNN.

Navaľnyj potom 21. decembra zverejnil záznam telefonického rozhovoru s mužom, ktorého predstavil ako Konstantina Kudriavceva, člena skupiny FSB figurujúceho v dokumentoch investigatívnych médií. Navaľnyj hovoril s Kudriavcevom pod falošným menom. Kudriavcev mu pritom povedal niektoré podrobnosti o otrave - napríklad to, že otravnú látku naniesli na Navaľného spodnú bielizeň.

"Vyšetrovatelia nehľadajú alebo neväznia tých, čo Navaľného otrávili, ale tých, ktorí o nich zverejnili informácie," napísal na Twitteri Navaľného spojenec Georgij Alburov.

Navaľnyj sa 17. januára sa vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa po otrave liečil. Na letisku ho zamestnanci Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) a to v súvislosti so žiadosťou, aby mu bol podmienečný súd v prípade Yves Rocher zmenený na nepodmienečný trest väzenia, lebo sa nedostavoval na termíny stretnutí s probačným úradníkom.

Navaľného právnici však uviedli, že ich mandant sa až do 15. januára podroboval ambulantnej liečbe, takže sa nemohol dostaviť na registráciu k úradníkovi FSIN.

V utorok súd v meste Chimki rozhodol, že Navaľnyj bude vzatý do väzby na 30 dní. Pojednávanie v kauze Yves Rocher bolo vytýčené na 2. februára. Ak súd vyhovie žiadosti FSIN, Navaľnyj pôjde na dva a pol roka do väzenia, uviedol pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy jeho právnik Vadim Kobzev.

Navaľného štáby po celom Rusku zvolali na sobotu akcie na podporu väzneného politika.