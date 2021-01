Kvôli tomu, ako vyzerá, sa nedokázal pozrieť ani do zrkadla: Všetko zmenila jedna fotka

Keď sa u neho začala prejavovať diagnóza, padol na dno svojich síl. Z vitiliga napokon spravil svoju najväčšiu prednosť.

Roger Monte mal 23 rokov, keď sa u neho začali prejavovať prvé známky kožného ochorenia. Vitiligo sa prejavuje stratou pigmentu na rôznych miestach tela. V postihnutých oblastiach ostáva pokožka biela. Brazílčan (37) bol z diagnózy zdrvený. Keď sa mu na tele objavili prvé biele fľaky, upadol do depresie.

Ďalšiu dekádu bol Roger nešťastný zo svojho vzhľadu. Nedokázal sa na seba pozrieť ani do zrkadla a biele fľaky sa snažil ukryť po vrstvou make- upu. "Vidieť, ako mi mizne pigment bolo desivé. Myslel som, že môj život, ktorý ledva začal, končí," prezradil portálu Ladbible. Bojoval so sebou, ale aj predsudkami okolitého sveta. Ľudia na ulici na neho zazerali a v prostriedkoch hromadnej dopravy si k nemu nikto nechcel sadnúť. "Nechceli byť v mojej blízkosti, pretože sa báli, že sa nakazia," pokračoval. To však nie je pravda, vitiligo nie je nákazlivé. Jeden muž mu dokonca povedal, že by mal ísť do cirkusu."Vraj mám ísť do cirkusu, pretože kvôli fľaku okolo úst vyzerám ako klaun," pokračoval v rozprávaní o náročných časoch.

Všetko sa zmenilo v roku 2016. Roger si našiel v posilňovni nových priateľov, ktorí mu dodali sebavedomie. Vďaka nim sa už nehanbil ukazovať svoje telo svetu. "Jedného dňa som sa odfotil mobilom a zverejnil som ten záber na Instagrame. Nikdy som nedostal toľko komentárov a lajkov," spomína na prelomový okamih. "Jeden chlapec mi napísal, že môj príspevok ho inšpiroval a už svoju pokožku tiež nebude skrývať." Rogera si všimol fotograf, ktorý mu ponúkol spoluprácu. Dnes svoj unikátny vzhľad miluje. "Som naozaj šťastný. Rád trávim hodiny na pláži a vonku. Ak moje fotky pomôžu iným ľuďom, aby sa prijali, budem spokojný," uzavrel Roger.