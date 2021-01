Rodina zavrela mladú ženu na 5 rokov do klietky: Hrozivé detaily, toto mal byť dôvod

Mladá žena (29) snívala o tom, že sa raz stane profesionálnou modelkou. Jej život sa obrátil naruby po tom, čo jej v roku 2014 diagnostikovali psychotickú depresiu.

Ako uvádza portál The Sun, kráska z Filipín trpela halucináciami a bola hospitalizovaná v nemocnici na psychiatrickom oddelení. Jej zdravotný stav zlepšil, a tak jej po roku liečby umožnili opustiť brány nemocnice.

Jej život nabral po príchode k rodine ešte väčší zvrat po tom, ako jej otec v roku 2015 ochorel. Rodina si už nemohla dovoliť platiť účty za jej lekársku starostlivosť. Podľa ich rodinného priateľa akonáhle vysadila lieky, depresie sa vrátili a opäť začala trpieť halucináciami. „Niekedy hádzala veci po susedoch, túlala sa okolo domu a začala jazdiť autobusom. Raz ju rodina hľadala a našla ju o týždeň neskôr v provincii Cebu, keď ich kontaktovala polícia,“ opisuje zdravotný stav mladej ženy rodinný priateľ.

Najbližší jej zdravotný stav vyriešili naozaj ohavne. Podľa informácií portálu The Sun vo vnútri domu postavili klietku, do ktorej ju zavreli, a tak jej zabránili v úteku. Mladá žena mala v klietke stráviť 5 rokov. „Obhrýzala si oblečenie, až kým ho úplne nezničila, a preto ju obliekajú do vriec, pretože tie jej nechutia. Zamykajú ju, aby si neublížila, a nie preto, že by ju nemilovali,“ opisuje podmienky, v ktorých mladá žena žije, rodinný priateľ.

Family 'locked daughter in cage for 5 years & couldn't pay mental health care' https://t.co/wTQ0QtkpEI — The Sun (@TheSun_NI) January 15, 2021

Teraz sa obracia na verejnosť s prosbou o finančnú zbierku, aby mohli opätovne poslať ženu do nemocnice na liečenie. „Lekárske služby sú drahé, najmä súkromný ústav pre duševne choré. Dúfam, že existujú ľudia, ktorí by nám mohli pomôcť priviesť Bebe späť k jej minulému ja,“ prosí o pomoc rodinný priateľ 29-ročnej ženy.