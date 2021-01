Desivé štatistiky z Británie: Každý ôsmy pacient po prepustení zomrel na komplikácie

Hrozivá štúdia! Výskumníci z Leicesterskej univerzity sa pozreli na dlhodobé účinky COVID-19.

Zistili, že každý ôsmy pacient, ktorého po vyliečení prepustili z nemocnice, do 140 dní zomrel na komplikácie, ktoré mu nákaza spôsobila.

Výskum sa zameral na 47 780 ľudí, ktorých prepustili z britských nemocníc v prvej vlne. Ukázalo sa, že v priebehu 140 dní sa až 29,4 % z nich muselo vrátiť do nemocnice a 12,3 % zomrelo. Príčinou boli devastačné dlhodobé účinky koronavírusu, ktoré môžu spôsobiť problémy so srdcom, s pečeňou, obličkami či diabetes.

„Je to najväčšia štúdia ľudí, ktorých prepustili z nemocnice po tom, čo boli hospitalizovaní s COVID-19,“ povedal autor štúdie, profesor diabetológie a cievnej medicíny Kamlesh Khunti. „Zdá sa, že ľudia idú domov, objavia sa u nich dlhodobé účinky, vrátia sa späť do nemocnice a mnohí z nich zomrú. Otvoriť galériu Vakcína: Väčšina krajín sa usiluje čo najrýchlejšie zaočkovať čo najviac ľudí. Zdroj: getty images

Máme takmer 30 % ľudí, ktorých museli znovu hospitalizovať, a to je veľmi vysoké číslo,“ dodal profesor z Leicesterskej univerzity. Pacienti sa pritom vracajú s odlišnou diagnózou. Khuntiho najviac prekvapil nárast nových prípadov cukrovky u pacientov s koronavírusom.

V Británii zaznamenali v posledný deň víkendu 671 úmrtí na koronavírus, čo je doposiaľ najviac za nedeľu od začiatku pandémie. Každých 30 sekúnd prijmú do nemocnice pacienta, ktorý má COVID-19. Aj preto sa Británia snaží čo najrýchlejšie očkovať. Zatiaľ stihli podať vakcínu takmer 4 miliónom ľudí a začali pozývať na očkovanie ďalších 5 miliónov ľudí vo vekovej kategórii nad 70 rokov. Británia sa pripravovala už mesiac pred schválením vakcíny. Momentálne očkujú tempom 140 ľudí za minútu a do septembra by mali mať vakcínu všetci Briti nad 18 rokov.

Podobne zodpovedne sa dlho vopred na očkovanie pripravovali napríklad aj Nemci a Taliani. V Nemecku sa však objavila aj kontroverzná iniciatíva. Tých, ktorí odmietajú karanténne opatrenia, chcú zatvárať do táborov, ktoré v krajine ostali po utečeneckej vlne. Tento plán chce ako prvé spustiť Sasko.