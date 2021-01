S vakcináciou zaostávame za viacerými krajinami: Prečo očkujeme tak pomaly? Veľavravné slová odborníka

Množstvo otázok a málo odpovedí. V súvislosti s očkovaním sa verejnosť pýta, či ide dostatočne rýchlo a prečo štát nespustil väčšiu informačnú kampaň, aby sa záujem o vakcínu zvýšil.

Namiesto toho vláda pod taktovkou Igora Matoviča (47) celý minulý týždeň riešila plošné testovanie, ktoré nepodporovali viacerí vedci ani koaliční partneri. Prečo sa očkovacej stratégii nevenuje väčšia pozornosť?!

Na Slovensku je aktuálne zaočkovaných niečo vyše 60-tisíc ľudí, čo predstavuje 1,1 % obyvateľstva. Mnohým odborníkom aj širokej verejnosti sa zdá toto číslo nízke. Poliakom aj Maďarom to ide rýchlejšie, nehovoriac o Británii, ktorá zaočkovala už takmer 4 milióny obyvateľov. Vedci odporúčajú zrýchliť tempo a venovať väčšiu pozornosť očkovacej stratégii ako celoštátnemu skríningu, ktorý vláda ohlásila v nedeľu večer. „Mali by sme sa viac sústrediť na očkovanie,“ hovorí lekár Peter Visolajský.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí však tvrdí, že ich limitujú dodávky vakcín. „Momentálne je spustených 21 vakcinačných centier. (...) Tento týždeň by sa malo očkovať 6-tisíc ľudí denne, budúci týždeň 8-tisíc,“ povedal Krajčí na rádiu Expres s tým, že distribúcia vakcín je založená na solidárnom princípe, každá krajina dostáva toľko vakcín, koľko má obyvateľov.

„Keď sa výroba rozbehne, tak potom by kapacita mala byť oveľa vyššia a prekvapia nás tým, že dobehnú vakcíny. My sme pripravení aj na veľké vakcinačné centrá, ale momentálne je zbytočné ich stavať,“ vraví minister s tým, že bežný človek by sa mal dostať na rad v apríli.

Očkujú sa už aj seniori

Očkovacia stratégia zaostávala aj v tom, že kritická infraštruktúra mala dostať vakcínu skôr ako seniori. Zmenilo sa to až po kritike verejnosti. Prednosť dostali ľudia nad 75 rokov z domovov sociálnych služieb, ktorí sú v druhej fáze. „Došlo k prehodnoteniu prioritizácie osôb, ľudia z kritickej infraštruktúry budú na zozname náhradníkov. Bude pribúdať očkovanie seniorov nad 75 rokov a vzápätí pôjdeme očkovať seniorov nad 65 rokov s chronickými zdravotnými problémami,“ informoval Krajčí.

Zoznamy náhradníkov

Pochybnosti vyvoláva aj to, či sa zvyškové vakcíny vyhadzujú, alebo má ministerstvo nachystaný zoznam náhradníkov. Prebytočná vakcína môže zostať vtedy, ak sa niekto objednal a neprišiel, alebo sa nepodarí natiahnuť šiestu dávku z fľašky. Bratislavská nemocnica potvrdila zlikvidovanie piatich fľaštičiek, čo donútilo Krajčího konať.

„Ak by náhodou boli voľné dávky, budú sa v nemocniciach očkovať pacienti vo vážnych stavoch,“ avizoval minister s tým, že sa nachystajú zoznamy náhradníkov, aby sa vyhlo tomu, že vakcínu nebude komu pichnúť a bude sa musieť vyhodiť.

Z údajov ministerstva vyplýva, že na sklade máme ešte desaťtisíce vakcín, ktoré sa nevyužili. Slovensko ich totiž vyčlenilo na druhé zaočkovanie ľudí, ktorí už dostali prvú dávku. To by sa malo uskutočniť po troch týždňoch. Napríklad také Dánsko sa však rozhodlo ísť inou cestou. Zaočkovali už takmer 3 % krajiny a druhú dávku preložili z troch týždňov na šesť. U nás sa o takomto kroku podľa ministra zatiaľ neuvažuje.

Poslanec Za ľudí Tomáš Valášek hovorí, že v členských krajinách EÚ sa s vakcínami obchoduje po miliónoch. „Nákup týchto vakcín, nie plošné testovanie, by mal byť prioritou vlády,“ povedal.

Aké sú čísla

133 500 vakcín prišlo

70 000 máme k ešte k dispozícii

208 000 vakcín máme mať do konca januára

125 000 ľudí je cieľ zaočkovať v januári