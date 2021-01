Situácia v Česku a na Slovensku znepokojuje nášho suseda: Predlžuje kontroly na hraniciach

Rakúsko predĺžilo kontroly, ktoré kvôli koronavírusu zaviedlo pred desiatimi dňami na hraniciach s Českou republikou a Slovenskom.

Platiť majú do 7. februára, napísala agentúra APA s odvolaním sa na zverejnené nariadenie. Agentúra v tejto súvislosti poznamenala, že v Česku, ktoré má 10,7 milióna obyvateľov, pokračoval v uplynulých dvoch týždňoch veľký nárast počtu osôb infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2, aj keď tempo v posledných dňoch pokleslo. Pokiaľ ide o Slovensko s 5,5 miliónom obyvateľov, Viedeň sa obáva najmä šírenia novej mutácie koronavírusu.

Kontroly na hraniciach s ČR a Slovenskom zaviedlo Rakúsko v sobotu 9. januára. O niekoľko dní neskôr, v noci zo stredy na štvrtok, potom uzavrelo 45 menších prechodov s oboma susedmi. Pre ľudí cestujúcich do Rakúska už platí povinnosť desaťdňovej karantény. Po piatich dňoch možno izoláciu predčasne ukončiť, a to s negatívnym výsledkom PCR testu. Výnimku majú pendleri a nákladná doprava. Od piatku navyše platí povinnosť on-line registrácia pred vstupom do Rakúska. Rakúska vláda okrem toho v nedeľu oznámila, že v krajine bude kvôli šíreniu koronavírusu súčasná plošná uzávera predĺžená o dva týždne do 7. februára a zároveň sa sprísnia niektoré existujúce pravidlá. Obchody, služby alebo múzeá budú môcť otvoriť 8. februára, pokiaľ dovtedy klesne sedemdňový priemer nových nakazených zhruba na 50 na 100.000 obyvateľov. Reštaurácie a hotely ale budú môcť obnoviť prevádzku najskôr v marci. Novo má platiť povinnosť nosiť v obchodoch, na úradoch a vo verejnej doprave respirátory typu FFP2.